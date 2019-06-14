Öğretmenler kardeş köy okulunda öğrencileri sevindirdi
SİVAS (AA) – Sivas'ın Ulaş ilçesinde bir grup öğretmen kardeş köy okulunu ziyaret ederek, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.
Ulaş Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu öğretmenleri, kardeş okul seçtikleri Ekincioğlu köyü
birleştirilmiş sınıfını ziyaret etti. Öğrencilerle yemekte bir araya gelen öğretmenler, tatil kitabı, okuma setleri, oyuncak ve zeka oyunları seti hediye etti.
Okul müdürü Ramazan Baker, kardeş köy okulunu ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bu tür etkinlikleri zaman zaman gerçekleştirdiklerini ifade eden Baker, şunları kaydetti:
"Amacımız hem köy okulunda tek başına çalışan öğretmen arkadaşımıza destek olup yalnız
olmadığını göstermek, hem de burada eğitim gören çocuklarımıza destek olmaktır.
Bu ziyaretlerimizi çeşitli aralıklarla yapıyoruz. Her türlü imkanın olduğu ilçe ve il merkezinde görev
yapan biz öğretmenlerin şartların daha zor olduğu köy öğretmenlerinin çalışma koşullarını görerek
daha azimli, özverili ve halimize şükrederek çalışmamızı sağlamaktadır. Orada bir köy var uzakta
diyerek ne kadar uzak olsa da gidemediğin yer senin değildir sözünden hareketle tüm meslektaş ve
öğrencilerimize yalnız olmadıkları hissettirmeye çalışıyoruz."
Baker, ildeki tüm okullardan kendilerine bir köy okulunu kardeş okul olarak seçmeleri önerisinde bulundu.
Birleştirilmiş sınıf öğretmeni Tuğçe Sönmez ise kendisini yalnız bırakmayan meslektaşlarına teşekkür etti.
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