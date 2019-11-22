Öğretmenler kurdukları tiyatro ekibiyle mesleklerini anlatıyor

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale'de öğretmenler tarafından kurulan tiyatro ekibi, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında hazırlanan "İnsan Biriktirmek" adlı oyunu tiyatroseverlerin beğenisine sundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sosyal Etkinlikler Komisyonundan Alper Boran'ın kaleme aldığı ve yönettiği oyun, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'nda sahnelendi. 13 öğretmenin rol aldığı oyunda mesleğin kutsallığı anlatılıyor.

Alper Boran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi'nin girişimiyle öğretmenlerden oluşan tiyatro ekibi kurduklarını söyledi.

Geçen yıl 30 kişilik ekiple bir oyunu izleyicilerle buluşturduklarını, bu yıl da 24 Kasım Öğretmenler Günü için 13 kişiden oluşan oyun hazırladıklarını dile getiren Boran, şöyle konuştu:

"Oyunumuzun ismi 'İnsan Biriktirmek'. Emekli bir öğretmenimizin hikayesi anlatılıyor. Karakterimiz, paraya pula çok değer vermeyen bir öğretmenimiz. İnsana önem veren birisi. İnsan biriktirmenin en büyük servet olduğunu şiar edinmiş bir insan. Mezun ettiği öğrencileri, bazı sıkıntılarında ona destek olacaklar. Amacımız, öğretmenlerimizin kendi kimliğinden sıyrılıp başka karakterlere bürünebilmesi, kendilerini daha rahat ifade edebilmeleri. İnsan öğretmen de olsa çekingen olabiliyor. Ekibe yeni katılan arkadaşlarımızın ilk haliyle şimdiki halleri arasında dağlar kadar fark var. Hepimiz için çok büyük gelişim oldu."

İngilizce öğretmeni Haydar Bakır da tiyatro ekibinin sosyal faaliyet için kurulduğunu ifade ederek, hem mesaj vermek hem de eğlenmek için faaliyetlerde bulunduklarını söyledi.

Bakır, tiyatroda yer almaktan çok mutlu olduklarını ve devamının geleceğini kaydetti.

Sınıf öğretmeni Şeyma İnanç da "Yıllar öncesinden tiyatroya gönül vermiş birisi olarak böyle bir ekibin olmasından dolayı çok mutluyum. İnşallah daha güzler işler çıkaracağız." diye konuştu.