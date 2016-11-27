Öğretmenlerden 15 Temmuz Şehitlerine Saygı Yürüyüşü

ANKARA (AA) – Beypazarı ilçesinde bir grup öğretmen, 15 Temmuz Şehitlerine Saygı Yürüyüşü gerçekleştirdi.

Ankara’daki bir okulda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Fehmi Çalışkan, 15 öğretmen arkadaşıyla 15 Temmuz Şehitlerine Saygı Yürüyüşü düzenledi.

Beypazarı ilçesinin Sekli Mahallesi’nde bir araya gelen öğretmenler saygı yürüyüşünde, 1850 rakımlı Keltepe’yi aşarak Dudaş Mahallesi’ne ulaştı.

Çalışkan, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, şehitler için ne yapsalar az olduğunu belirterek, “Onlar bu vatan için canlarını verdi. Şehitlerimiz, ülkemizin ve bizim geleceğimiz canlarını verdi. Ruhları şad olsun.” dedi.

Şehitler için anlamlı bir anma gerçekleştirmek istediklerini dile getirerek, yürüşte seçtikleri güzergahla aynı zamanda Ankara’nın çok da bilinmeyen güzelliklerine dikkat çekmek istediklerini söyledi.

Yürüyüş sonunda Dudaş Mahallesi Muhtarlığı, etkinliğe katılan öğretmenler onuruna yemek verdi.