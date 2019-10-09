Öğretmenlere, proje fikri geliştirme ve yazma teknikleri anlatıldı
YOZGAT (AA) – Bozok Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata tarafından Sorgun Faraşlı Ortaokulu öğretmenlerine "Proje, Fikri Geliştirme ve Yazma Teknikleri" konulu seminer verildi.
Faraşlı Ortaokulu yöneticileri tarafından okulda proje faaliyetlerinin güçlendirilmesine katkı verilmesi amacıyla düzenlenen eğitim çalışmasına 20 öğretmen katıldı.
Böyükata, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen "4000'li programlar" olarak bilinen destekler hakkında katılımcılara detaylı bilgi aktardı.
Öğrencilerin gelişimi açısından çok faydalı programlar olduğunu vurgulayan Böyükata, fen lisesi öğrencilerinin tamamının proje etkinlikleri ile aktif hale getirilebileceğine değindi.
Böyükata, "Buradaki eğitim çalışmamızda proje fikri geliştirme bakımından izlenecek yolları ve öğrenci projelerinde öğretmenlerin proje danışmanlığı rollerini yürütürken, bilmeleri gereken inceliklerden bahsettik. Katılımcılara proje yazımında göz önünde bulundurulması gereken temel hususları aktarıp, takip edilmesi gereken stratejileri anlattı." dedi.
-
KAEÜ'nin morfoloji binası inşaatı
-
Üniversitede “turşulu” açılış töreni
-
Meme kanserinde erken teşhis farkındalığı oluşturulacak
-
Öğretmenlere, proje fikri geliştirme ve yazma teknikleri anlatıldı
-
Bahadın'da aşure günü
-
Altınyıldız Classics'ten sonbahar-kış koleksiyonu
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.