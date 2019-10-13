Okçuluk: Türkiye Kupası Final Müsabakaları
KAYSERİ (AA) – Türkiye Okçuluk Federasyonu faaliyet programında yer alan 2019 Türkiye Kupası Final Müsabakaları sona erdi.
Kayseri Kadir Has Fuar Parkı'ndaki müsabakalarda klasik yay kategorisinde erkeklerde Muhammed Abdullah Yıldırmış birinci, Ulaş Berkim Tümer ikinci, Efe Gürkan Maraş üçüncü oldu.
Kadınlarda ise birinciliği Ecem Anagöz, ikinciliği Gülnaz Büşranur Coşkun, üçüncülüğü ise Aybüke Aktuna elde etti.
Sporculara madalyalarını ödül törenine katılan ve atışları izleyen Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan verdi.
Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, okçulukta genç sporcuların çok iyi çıkış yakaladığını söyledi.
Bunun okçuluğun Türkiye'de gelişmesi adına ümit verici olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
"İnşallah 2020 olimpiyatları için de çok ümitliyiz. Okçulukta madalya almaya Allah'ın izniyle 2020'de başlayacağız. Son yıllardaki gelişmenin aynı şekilde artmasını ümit ediyoruz. Türkiye'de okçuluk liginin olması konusunda çalışmalar belirli noktaya geldi. Lisanslı sporcu sayısında önemli mesafe aldık. Bugün bu müsabakalara ev sahipliği yapan Kayseri Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz."
Erdoğan, daha sonra 3. Kayseri Kitap Fuarı'nı gezdi.
Yazar Yavuz Bahadıroğlu ve Mustafa Armağan'ın bulunduğu stantları da ziyaret eden Erdoğan, yazarlarla ve okurlarla sohbet etti.
-
Koleksiyonerler Talas'ta buluştu
-
Okçuluk: Türkiye Kupası Final Müsabakaları
-
Hekim, hasta ve hasta yakınları meme kanseri farkındalık etkinliğinde buluştu
-
Karaman'da Barış Pınarı Harekatı'na destek
-
Öğrencilere, afet ve acil durum çantası eğitimi
-
Üzerine televizyon düşen çocuk hayatını kaybetti
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.