Oklar Cumhuriyet için atıldı

Cumhuriyet kutlamaları dolayısıyla ESOGÜ Geleneksel Okçuluk Kulübü kadar ‘Cumhuriyet İçin Bir Ok At’ etkinliği düzenledi. ESOGÜ Meşelik Kampüsü’nde gerçekleşen etkinlikte, geleneksel Türk kıyafetleri giyen katılımcılar takriben 60 metre uzaklıktaki yer alan hedefleri okla vurmaya çalıştı. Türk tarihinin neredeyse her yerde canlandırıldığı okçuluk mücadelesinde, katılımcılar hünerlerini gösterdi. Değişik yaşlardan okçuluğa gönül veren bayan ve erkeklerin, okları attıkları sırada yaşadıkları duygular hemen hemen yüzlerine yansıdı.

ESOGÜ Rektör Danışmanı Doç. Dr. Figen Işine Düşkün, “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Geleneksel Okçuluk Kulübü, üniversitemiz desteğiyle GEOK’un organizasyonunu üslendiği ‘Cumhuriyet İçin Bir Ok Beygir’ etkinliğindeyiz. Bu sebeple Eskişehir’de yer alan öteki geleneksel Türk okçuluğuna gönül veren bütün okçularımızı da misafir etme ettik. Biz Eskişehir okçuları olarak bugün buradayız ve cumhuriyet için ok atacağız” ifadelerini kullandı.

“Elimizde tuttuğumuz yay 4 bin yıllık bir kültürün bugüne değin ulaşmış objektif bir görüntüsüdür”

Mahmudiye Atçılık Iş Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hakan Işine Düşkün, geçmişten günümüze gelen bir kültürü yaşatmaya çalıştıklarını ifade ederek, “Binlerce yıllık Türk geleneğinin bir cins daha devam edebilmesi için elimizden gelen imkanlarla bu nesil etkinlikleri organize etme ve yürütmeye çalışıyoruz. Bu fazla heyecanlı bir faaliyet biz bundan çok büyük keyif alıyoruz. Çünkü hakikaten elimizde tuttuğumuz yay yaklaşık 4 bin yıllık bir kültürün bugüne değin ulaşmış nesnel bir görüntüsüdür. Eğer bu telaşı diğer arzu eden, ilgilenenlerle paylaşırsak, biz mutlu olacağız. Bu faaliyetin ortaya çıkabilmesinde, Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı olarak 2013’te başlayan ajans faaliyetlerine de, yürütücülerine de teşekkür ediyoruz. Bu kapsamda geleneksel okçuluk kulübünün kurulması ve Eskişehir’de diğer faaliyetlerle birleşmesi bugüne getirdi. İlerleyerek devam edecek. Hayalimiz Eskişehir’de bir ok meydanıdır. Ok meydanında bir arada olmayı bekliyoruz sizlerle” şeklinde konuştu.

“Ok, silahların en asilidir”

Etkinliğe katılan Ufuk Gençer ise, ok ve yayın asil bir tabanca olduğunu kaydederek şunları dile getirdi:

“Eskişehir Geleneksel Okçuluk takımı adına buradayım. Ok atmayı fazla seviyoruz, oku da çok değerli buluyoruz. Çünkü ok, silahların en asilidir. Düşmanına ve avına keza kaçma ayrıca de saldırma şansı tanır fakat bir ateşli silah böyle değildir. Bu yüzden itibar sahibi olan tüm halk okçuluğu çok severler. Oku fazla severler çünkü çok centilmen bir spordur. Kralların ve asaletin sporudur. Bugün burada üniversite bünyesinde çok hoş bir organizasyona katıldık. Anlamı da koskocoman cumhuriyet kazanımları için, cumhuriyet için, cumhuriyeti bize hediye eden değerli büyüklerimizin ruhu için ok atmaktan çok memnunuz.”

Okumuş Sarıoğlu – Mustafa Kaplan

ESKİŞEHİR