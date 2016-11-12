Okuduğu duanın ardından enkaz altındaki kolu kurtuldu

Düzce’de 12 Kasım 1999 tarihinde yaşanan depremde enteresan aşağıda kalan Rumeli Palas Cami İmam Hatibi İbrahim Özdede, yer sarsıntısı hemen yaşadıklarını anlattı. Yer Sarsıntısı olduğu sırada Kur’an-ı Kerim okuduğunu söyleyen İbrahim Özdede, “Mahallemizde bir hacı efendi için Kur’an-ı Kerim okuyorduk. Tam bu sırada sallanmaya başladık. Ne olduğunu anlamadan bina üzerimize yıkıldı. Orada 3-4 tane çocuk vardı. O çocuklar dedenin koltuğundaydı. Birincil etapta ben hissetim hemencecik korkudan kapıya geldim. Hacı efendinin rahmetlinin torunlarını kurtarayım hocam sen şöyle kenara çık dedi. Ben çıktım o taraf yıkıldı. Onlar en ince ayrıntısına kadar vefat ettiler. Aynı haneden 9 kişi vefat etti. 6 katlı binanın 1 kata indiğini gördük. Takriben 9 saate yakın vakit dilimi içerisinde benim kolum kirişin aşağıda kaldı. Anne karnındaki pozisyonda duruyordum ve boynumdan çıkarttığım kravatı koluma sararak kanamı durdurmaya çalıştım. Hayli ümitsizlik içindeydim. Kurtarma ekipleri gelmişler binaya bakmışlar burada canlı yoktur deyip gitmişler. Nasıl olmuşsa sonra benim sesimi duymuşlar. Duyulduktan daha sonra oldukça uzun bir çalışma yapıldıktan sonradan bana ulaştılar. En son benim kolumu kesilmesi gerekiyordu çıkmıyordum. Çıkmadığı içinde fazla üzüldüm. Akut ekibi kolunun kesilmesi gerekli demişti bende kolum kesilirse imamlık yapamam kolum olmayınca ne yapacağım Yarabbi dedim kendi kendime ve dua etmeye başladım” dedi.

“Allah ile berabersen defalarca yardım eder” diyen Özdede, şu duayı okuduğunu söyledi: “Yarabbi çıkışı olası yok buradan fakat hıya olmasın lakin bu güne dek okuttuğum öğrencilerin ve cemaatime yaptığım hizmet senin ininde zerre kadar bir şey açıklama ediyorsa Yarabbi şu benim kolumun çıkmasını nasip eyle. Hamdolsun saatlerce deneyip çıkmamış kolum okuduğum duanın arkasından kirişin altından hemen geliverdi.”

Okudu dua ile kolu kesilmekten kurtulan ve gördüğü tedavi ardından fazla sevdiği mesleği imamlığa dönen İbrahim Özdede, Allah’ın bir daha o günleri yaşatmamasını diledi.

Ali Osman Çatana – Ali Yıldız