Okul harçlığını Halepli çocuklara gönderdi

Konya’nın Kulu ilçesinde ilkokul öğrencisi, kumbarasında biriktirdiği mektep harçlığını Halepli çocuklara gönderdi.

Alpaslan İlkokulu 4. derslik öğrencisi Ramazan Güneş, bir yıl baştan başa ailesinin mektep harçlığı olarak verdiği paraları kumbarasında biriktirdi. Ramazan, kumbarasında biriken 71 lirayı ve en sevdiği oyuncağını Halep’e göndermek üzere Türkiye Diyanet Vakfı Kulu Şube Başkanı ve Kulu Müftüsü İbrahim Kacaroğlu’na teslim etti.

Türkiye Diyanet Vakfı kadar “Halep’te insanlık ölmesin” adı aşağı başlatılan destek kampanyasına Müftülüğün de dahil olmasıyla birlikte vatandaşların yoğun ilgi gösterildiğini gösteren Kacaroğlu, 4. sınıf öğrencisi Ramazan Güneş’in kendilerine, “Suriye ve Halep’teki çocukların bizden daha fazla ihtiyaçları var. bu nedenle biriktirdiğim bu parayı onlara göndermek istedim. İmkanımız olsa daha çok yardımcı olmak istiyorum” diyerek biriktirdiği parayı teslim ettiğini belirtti.

Müftü Kacaroğlu, ilkokul öğrencisini tebrik etti.