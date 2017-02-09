Okul önlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik denetim

ANKARA (AA) – Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, öğrencilerin güven ortamı içerisinde eğitimlerini sürdürmelerini sağlamak için okul önlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulama yapıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele ve Çocuk şube müdürlükleri ekipleri, okulların çevresinde öğrencilerin sağlığını tehdit eden uyuşturucu satıcılarının yakalanması ve ilgisiz kişilerin uzaklaştırılması amacıyla okul çıkış saatlerinde denetimler gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda, polis ekiplerince Altındağ ilçesi Babür Caddesi’nde bulunan okulların çevresinde öğrencilerin çıkış saatlerinde denetimler yapıldı. Okul yakınlarında bulunan kişiler kimlik taramasından geçirilerek üzerleri arandı.

Dedektör köpek tarafından şüpheli araçlarda, suç unsuru malzeme ve uyuşturucu madde araması yapıldı.

Uygulamalara merkez ilçelerde eğitim ve öğretim dönemi sonuna kadar her gün devam edilecek.