NEVŞEHİR (AA) – Spor Genel Müdürlüğü tarafından, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ve Türkiye İş Bankasının katkılarıyla Nevşehir’in Avanos ilçesinde düzenlenen Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Avanos Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyonda minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorisinde 121 okul takımında 594 sporcu liderlik için mücadele etti.

Üç gün süren müsabakalar boyunca çeşitli turlarda başarı elde ederek dereceye giren sporcular, düzenlenen ödül töreninde madalyalarını aldı.

Ödül töreninde konuşma yapan TSF Başkanı Gülkız Tulay, Türkiye’de satranç sporunun gelişmesinde önemli mesafeler katedildiğini belirtti.

Tulay, “En büyük projelerimizden birisi 81 ilde açılan 18 bin satranç sınıfları olmuştur. Türkiye’de okul takımlarının ve velilerin desteği ile satranç sporunun gelişmesinde önemli bir yol alındı. 121 takım ve 594 öğrencimiz 7 tur boyunca centilmence ve dostça hamle yaptı. Öğrencilerimiz okullarını zirveye çıkarmak için yarıştılar ve bizlere rekabetin birlik ve beraberlik ile iç içe geçtiği bir final heyecanı yaşattılar.” dedi.

Dereceye girenlere Nevşehir Valisi İlhan Aktaş, TSF Başkanı Gülkız Tulay, TSF Başkan Vekili Yusuf Doğruer, Gençlik Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer tarafından kupa, madalya ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Final müsabakaları sonucuna göre kategorilerde birinci olan okul takımları şöyle:

Gençler genelde Özel Antalya Bahçeşehir Anadolu Lisesi (Antalya)

Gençler kızlarda Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi (İstanbul)

Küçükler kızlarda Özel Kocatürk Ortaokulu (Manisa)

Küçükler genelde Özel Bahçeşehir Ortaokulu (Manisa)

Yıldızlar genelde Özel Acıbadem Bilim Doğa Ortaokulu (İstanbul)

Yıldızlar kızlarda Akyol Ortaokulu (Gaziantep)