NEVŞEHİR (AA) – Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından düzenlenen Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği müsabakaları Nevşehir’de başladı.

Türkiye İş Bankasının katkılarıyla Avanos ilçesindeki Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyona minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorisinde 756 sporcu katılıyor.

Açılış seremonisiyle başlayan organizasyonda ilk hamleler temsili olarak Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve TSF Başkanı Gülkız Tulay tarafından yapıldı.

Müsabakaya takım halinde katılan sporcular, kategorilerinde Türkiye birinciliği elde edebilmek için hafta sonuna kadar düzenlenen turlarda mücadele verecek.

TSF Başkanı Tulay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce organize edilen turnuvalarda bireysel yarışmalar düzenlendiğini ancak bu yıl ilk defa sporcuların takım halinde müsabakalara katıldığını belirtti.

Ülke genelinden 126 okul takımının final turlarında yarıştığını aktaran Tulay, Türkiye’de ilginin artmasıyla satrancın uluslararası başarılar elde edilen bir spor dalı haline geldiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

“Daha önce bireysel yarışmalar düzenliyorduk, burada ilk defa takım formatında uygulama yapıyoruz. Türkiye’de satranç konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde güzel gelişmeler oluyor. 81 ilde örgütlü bir federasyonuz. Her ilden ulusal ve uluslararası yarışmalara katılacak sporcular çıkarabiliyoruz. Uluslararası anlamda da çok başarılıyız, sporcularımız yarışmalardan madalyalarla dönüyor.”

Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği’ne, 81 ildeki yerel yarışmaların ardından Antalya, Düzce, Erzurum, Nevşehir, Samsun ve Şanlıurfa’da düzenlenen grup yarışmalarında finale yükselen takımlar katılıyor.