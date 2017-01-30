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Okula gidemeyen çocuklar için “Mobil Anaokulu”

– Mamak Belediyesince, dezavantajlı bölgelere yönelik “Mobil Anaokulu” uygulamasıyla 7 mahalleye eğitim taşınıyor

30 Ocak 2017 Pazartesi, 15:50

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ANKARA (AA) – Mamak Belediyesi tarafından, çeşitli imkansızlıklar nedeniyle okul öncesi eğitimine katılamayan, 3-6 yaş grubu çocuklar için hayata geçirilen “Mobil Anaokulu” uygulamasıyla 7 mahalleye eğitim taşınıyor.

Mamak Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ders materyallerinin tamamı belediye tarafından karşılanan “Mobil Anaokulu”, hafta içi 5 gün, 7 mahallede hizmet veriyor. Eğitim öğretim döneminin ilk yarısında 160 çocuğun faydalandığı “Mobil Anaokulu”, günlük iki mahalleyi gezerek faaliyet gösteriyor.

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Mobil Anaokulu”nun hizmete başladığı günden itibaren hem çocuklar hem de aileleri tarafından çok sevildiğini kaydetti. Çeşitli nedenlerden anaokuluna gidemeyen miniklere yönelik AB projesi olarak başlatılan uygulamanın gelen talepler doğrultusunda devam ettiğini aktaran Akgül, “Dezavantajlı bölgelerde yaşayan ailelerin çocukları eğitim hayatına ilk bu otobüsle adım atıyor.” değerlendirmesini yaptı.

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül Mamak Belediyesi Mobil anaokulu

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