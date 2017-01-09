Okulda “doğal yaşam alanı” oluşturdular

NEVŞEHİR (AA) – BEHÇET ALKAN – Nevşehir’de, öğrencilerin doğayla iç içe olmalarını amaçlayan TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yöneticileri, öğrencileri tabiatla buluşturmak amacıyla okul içerisinde tavşan, kuş, balık ile çeşitli bitki ve ağaçların bulunduğu “doğal yaşam alanı” oluşturdu.

Okul yönetimi, bilimsel araştırmalara göre tabiatla buluşan öğrencilerin daha başarılı bireyler olduklarını göz önünde bulundurarak, “doğal yaşam alanı” oluşturmak için kolları sıvadı.

İdareciler, öğretmenler ve öğrenciler iş birliğinde okul içerisinde “doğal yaşam alanı” oluşturdu. Öğrenciler, burada tavşan, kuş ve balıkları besleyerek, ağaç ve bitkilerin bakımını yaparak doğayla iç içe olma fırsatını yakalıyor.

Okulun müdürü Mehmet Gündüz, aktif yaşam süresinin çoğunu okulda geçiren öğrencilerin, doğal yaşam alanının oluşturulmasının ardından daha huzurlu ve mutlu olduklarını gözlemlediklerini söyledi.

Alanı ziyarete gelen diğer okul idarecilerinin kendilerini tebrik ettiğini aktaran Gündüz, diğer okullarda ve çeşitli kurumlarda doğal parkurların hızla yaygınlaşacağına inandığını belirterek, “Kış mevsiminde öğrencilerin boş vakitlerini geçirebilecekleri bir alan oluşturduk. Öğrenci ve öğretmenlerimiz oldukça memnun, boş zamanlarında burada dinlenebiliyor. Aldığımız olumlu tepkilerden dolayı, diğer okul ve kurumlarda yaygınlaşacağını düşünüyorum.” diye konuştu.

– “Tabiatı öğrencilerimize getirdik”

Okulun rehber öğretmeni Kadir Akel de insanların doğadan uzaklaştıkça kendini mutsuz ve huzursuz hissetmeye başladığına işaret ederek, “İnsanın doğaya çıkması kendi parçasına dönüş olma anlamına geliyor. Öğrencilerimizin tabiata çıkması konusunda eksiklik olduğunu gördük. Çocukların tamamını sürekli doğaya götürmek zor olacaktı, biz de tabiatı onlara getirdik.” dedi.

Tavşan, kuş, balık ve bitkilerin bakımlarını da öğrencilerin yaptığını anlatan Akel, alandaki portakal ağaçlarının tomurcuklanmaya başladığını, gençlerin tabiattaki değişim ve gelişimleri de burada net olarak gözlemleyebildiğini ifade etti.

Doğa resmi seyreden öğrencilerin daha başarılı olduklarının araştırmalarda ortaya çıktığını bildiklerini dile getiren Akel, öğrencilerin artık adeta doğanın içinde yer alacağını vurguladı.

Kuş cıvıltıları arasında kitap okumaktan büyük keyif aldığını ifade eden 11 A sınıfı öğrencisi Ceren Fidan ise sınav döneminde vaktinin çoğunu bu alanda geçirerek stresten arındığını bunun derslerine olumlu yansıdığını söyledi.

Doğal yaşam alanındaki tavşanları kucağına alarak okşadığında kendini ormanın derinliklerinde hissettiğini anlatan Fidan, “Sınavdan önce ve sonra bu bahçeye geliyorum. Sınav stresini atıyorum. Zihnimin daha çok dinçleştiğini ve durulduğunu hissediyorum. Mesela tavşanı kucağıma aldığımda doğanın içinde bir yerlerdeyim gibi hissediyorum kendimi. Okulun kreşindeki çocukların da buraya geldiklerinde tüm durgunluklarını attıklarına şahit oluyoruz.” şeklinde konuştu.

Öğrencilerden 11-A sınıfında eğitim gören İkbal İnci de akşamları eve döndüğünde, bir an önce sabah olmasını istediğini, okuldaki doğal alana kavuşmak için heyecan duyduğunu dile getirdi.

