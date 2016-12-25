Okullar tatil mi? (26 ARALIK) Okullar tatil edildi mi? Türkiyede okullara kar tatili

Türkiye’nin bazı bölgelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı illerde okullar 1 günlüğüne tatil edildi.

İşte o iller;

Bitlis‘te yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez ve merkeze bağlı köylerde bir gün süreyle okullar tatil edildi.

Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis Merkez ve Merkeze bağlı köylerde bir gün süreyle okulların tatil edildiği bildirildi.

Ağrı‘da kar yağışı nedeniyle il merkezi ile Patnos ve Eleşkirt ilçelerindeki köy okulları ve taşıma sistemli eğitim veren okullar pazartesi için 1 gün süreyle tatil edildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimizde devam eden kar yağışı nedeniyle İlimiz Merkezi ile Patnos ve Eleşkirt İlçelerindeki köy okulları ve taşıma sistemli eğitim veren okullar 26 Aralık 2016 (Pazartesi) tarihinde 1 gün süre ile tatil edilmiştir” denildi.