Okullarda karne heyecanı

YOZGAT (AA) – Sorgun’da okul öncesi eğitim kurumlarıyla ilk ve orta dereceli okullardaki 16 bin 263 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda düzenlenen karne dağıtım töreninde konuşan Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, 2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk yarısında, okul öncesi eğitimde bin 111, ilkokulda 5 bin 152, İmam Hatip ortaokullarında 885, ortaöğretim de 4 bin 510, liseler de ise 4 bin 605 olmak üzere toplam 16 bin 263 öğrencinin karne aldığını belirtti.

İlçede 45 temel eğitim ve 2’si özel 16 lisede, 111 idareci ve 954 öğretmenin görev yaptığını dile getiren Ekinci, şöyle konuştu:

“Sevgili öğrenciler, bir dönemin sonuna geldiniz. Çalıştınız, gayret ettiniz. Karnelerinizi aldınız. Başarı sizi mutlu ettiyse, muhafaza ediniz. Eksik gördüyseniz ikinci dönem gayret ederek başarınızı artırmak sizin elinizde, siz isterseniz yapabilirsiniz. Tatilde bol bol dinlenin ders dışı spor, müzik, gezi gibi etkinliklerle ikinci döneme hazırlanınız.”

Konuşmaların ardından öğrencilere karneleri dağıtılırken, takdir belgesi alan özel eğitim sınıfı öğrencisi İrem Gürbüz, büyük mutluluk yaşadı. .