Okullarda karne heyecanı

ANKARA (AA) – Beypazarı ilçesinde okul öncesi eğitim kurumlarıyla ilk ve orta dereceli okullardaki 10 bin 150 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Beypazarı İmam Hatip Ortaokulu’nda yarıyıl tatili dolayısıyla program düzenlendi.

Programa katılan Beypazarı Kaymakamı Kadir Ekinci, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Bilgiç’le birlikte sınıfları gezerek öğrencilere karne ve başarı belgelerini verdi.

Güzel Ezan Okuma Yarışmasında ve TEOG sınavında başarılı öğrencilere de çeşitli hediyeler verildi.

Kaymakam Ekinci, programda yaptığı konuşmada, öğrencilerin huzurlu ve mutlu bir tatil geçirmelerini temenni ederek kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Suriye’de yaşanan olaylara da değinen Ekinci, şunları kaydetti:

“Suriye’de tek vicdanlı duruşu sergileyen Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti’ne güç veren de sizlersiniz. Ümit ediyorum ki bundan sonra da bu duyarlılığınız devam edecektir. Orada molozların altında kalan çocukların çığlıklarını unutmayınız.”

Programın ardından Halepliler için toplanan yardımlar, Kaymakam Ekinci ve öğrenciler tarafından kamyona yüklendi.