Okullarda karne heyecanı

SİVAS (AA) – Sivas’ta, okul öncesi eğitim kurumlarıyla ilk ve orta dereceli okullardaki binlerce öğrenci karne sevinci yaşadı.

Yarıyıl tatili dolayısıyla Cahit Zarifoğlu İlkokulu’nda karne dağıtım programı düzenlendi. Programa, Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ile okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Yıldızhan, yarıyıl tatili öncesi büyük fedakarlık gösteren öğretmenlere teşekkür ederek, “İlimizde 9 bin öğretmenimiz 120 bin öğrencimiz ile yarıyıl tatiline girmiş bulunuyoruz. Öğrencilerin başarısı ailelerin ve öğretmenlerin gayretleri ile ortaya çıkmaktadır. Yarıyıl tatilini öğrencilerimiz iyi değerlendirmeli hem dinlenmeli hem de kitap okumayı ihmal etmemelidir.” dedi.

Konuşmanın ardından sınıfları gezerek öğrencilere karne dağıtan Yıldızhan, çocuklarla sohbet etti.

– Şarkışla

Şarkışla ilçesinde de okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan 7 bin 550 öğrenci ve 562 öğretmen için yarıyıl tatili başladı.

Kaymakam Akif Pektaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz ve Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Kalkan, Atatürk, Milli Egemenlik ve Şehit Doğan Kaya ilkokullarında düzenlenen karne dağıtım programlarına katıldı. Geçirdiği trafik kazası sonrasında yaralanan ve bacaklarında platin bulunan 7 yaşındaki Şifa Nur Şanlı, karnesini almak için okula babasının kucağında geldi.

– Gemerek

Gemerek ilçesinde 33 okulda 3 bin 746 öğrenci, karne heyecanı yaşadı.

Kaymakam Cuma Kılınç, Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Milli Eğitim Müdürü Yükselen Dursun, Gemerek Özel İdare İlkokulu’nda öğrencilere karne dağıttı.

Kılınç, “Kar yağarsa mutlaka karda oynayın. Güzelce dinlenin ama sizden bir ricam olacak. Sizlere birer kitap hediye aldım bunları okumanızı rica ediyorum.” dedi.

– Ulaş

Ulaş’ta bin 443 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Ulaş Kaymakamı Orhan Altun, Ulaş İmam Hatip ve Cumhuriyet Ortaokulu’nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılarak öğrencilere karnelerini verdi.

Öğrencilere dinlenmelerini ve dinlenirken bol bol kitap okumalarını öneren Altun, velilere, karnelerindeki düşük notlar nedeniyle çocuklarına kızmamalarını tavsiye etti.

Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Aslan, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

– Altınsoy’un mesajı

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, yarıyıl tatili dolayısıyla yayımladığı mesajında, öğrencilere, “Notlarınız ne olursa olsun hepiniz bizim için ayrı bir değerdesiniz ve ülkemizin geleceğinde çok büyük önem arz etmez etmektesiniz.” tavsiyelerinde bulundu.

Öğretmenlere ve velilere de uyarılarda bulunan Altınsoy, şunları kaydetti:

“İki haftalık tatil döneminde sizlere büyük görevler düşmektedir. Lütfen yarıyıl tatilinde öğrencilere test çözme, özet çıkarma gibi tek tip alana yönlendiren ev ödevleri vermeyiniz. Bunun yerine öğrencilerimizin kendilerini tanımasına, geliştirmesine ve sosyalleşmesine katkı sağlayacak sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılımlarını teşvik ediniz. Bunun için de siz velilerimizden ve öğretmenlerimizden öğrencilerimizi kitap okuma, film izleme, müze ve tarihi mekan gezileri ile toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılma, dost, akraba ziyareti gibi faaliyetlere yönlendirmenizi özellikle istirham ediyorum.”