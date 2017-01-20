Okullarda karne heyecanı

YOZGAT (AA) – Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde, 2016-2017 eğitim-öğretim yılına ara verilmesi dolayısıyla öğrencilere karneleri verildi.

Namık Kemal İlkokulu Siyasettin Eser Konferans Salonu’nda yapılan karne dağıtım töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, ilçede eğitim kalitesinin arttığını ve başarı oranının yükseldiğini belirtti.

Karne alan öğrencileri kutlayan Yoldaş, şunları kaydetti:

“Sevgili öğrenciler, karne notunuz ne olursa olsun umutlarınızı, cesaretlerinizi, inançlarınızı yitirmeyip hep diri tutmanızı, her zaman her yerde başarılı olmak için buna inanmanız ve çalışmanız gereklidir. Bizler, anne babalarınız hepimiz sizlere destek olmak için mutlu bir eğitim ortamında başarılı olmanız için elimizden geleni yapıyoruz. Tatilinizi kitap okuyarak, kültür sanat ve spor aktivitelerinde bulunarak değerlendirin.”

Daha sonra öğrenciler, Kafkas oyunlarını sergiledi ve şiirler okudu.

Programın sonunda Kaymakam Yasin Özcan, Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Adem Yeleğen tarafından öğrencilere karneleri ve başarı belgeleri verildi.