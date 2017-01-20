Okullarda karne heyecanı

ANKARA (AA) – Şereflikoçhisar ilçesinde öğrenciler, karnelerini alarak yarıyıl tatiline girmenin mutluluğunu yaşadı.

Yarıyıl tatili dolayısıyla Cumhuriyet Ortaokulu’nda program düzenlendi.

Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Atılgan, derslerde artık ezbere dayalı bir anlayışın olmadığını söyledi.

Atılgan, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

“Artık sizler sadece derslerde eğitim almıyorsunuz. Çok yönlü öğrencilerin yetiştirilmesi için Bakanlığımız tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda öğrencilerin sosyal kültürel ve sportif faaliyetlerin içerisinde olmasına olanak sağlanıyor. Derslerinizde başarılı, vatanını seven, halkı ve ülkesi için yararlı bireyler olmanızı diliyorum. 15 günlük yarıyıl tatilinde bol bol kitap okuyun, kendinizi geliştirmeye devam edin.”

Belediye Başkanı Ferda Polat ise öğrencilere yarıyıl tatili boyunca kitap okumalarını, ilçedeki müzeleri gezmelerini ve dinlenmelerini tavsiye etti.

Karne töreninde öğrencilere kitap da hediye edildi.

İlçe genelinde 6 bin 26 öğrencinin yarıyıl tatiline çıktığı öğrenildi.