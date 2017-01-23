Okullarda ve huzurevinde sağlık taraması

SİVAS (AA) – Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Sağlık Yüksekokulu öğrencileri ve öğretim elemanlarının, kentteki 8 ilköğretim okulunda ve İsmail Hakkı Toprak Huzurevi’nde sağlık taraması yaptığı bildirildi.

CÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, “Sağlıklı olmak insanın temel haklarından birisi” sloganı ile yola çıkan üniversitenin öğretim elemanları ve öğrencileri, sağlık standardının yükseltilmesini amaçlayan faaliyetlerine devam ediyor.

Bu kapsamda hemşirelik bölümü öğrencileri, mesleki eğitimin temel amaçlarından biri olan bireylerin sağlığını koruma ve geliştirmelerini sağlamak maksadıyla 8 ilköğretim okulunda ve İsmail Hakkı Toprak Huzurevi’nde genel hijyen eğitimi düzenledi.

Eğitim kapsamında huzurevi sakinlerine, okul öğrencilerine, öğretmenlere, velilere, genel hijyen, el yıkama, sağlıklı beslenme ve diş sağlığı eğitimleri verildi, okulda sağlık taraması yapıldı. Öğretmenlere de ilk yardım eğitimi verildikten sonra okullar için ilk yardım dolapları oluşturuldu.