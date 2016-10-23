Okulun “gönüllü annesi” harç da karıyor temizlik de yapıyor

SİVAS (AA) – KEMAL ERDOĞMUŞ – Sivas’ın Şarkışla ilçesinde, 6 çocuk annesi yaşındaki Aslı Genç, çocuklarının eğitim gördüğü ve eşinin çalıştığı okulun temizliğinden tadilatına kadar birçok işinde gönüllü olarak görev alıyor.

İlk eşinden 2, ikinci eşinden 4 çocuğu olan 40 yaşındaki Genç, günün büyük bir bölümünü, eşinin engelli kadrosundan memur olarak çalıştığı ve 2 çocuğunun okuduğu Kahraman Köseoğlu İlkokulu’nda geçiriyor. Okulun “gönüllü annesi” olarak bilinen Genç, gün boyu okuldaki temizlik ve tadilat işlerine yardımcı oluyor.

Okulda tadilat işleri sırasında zaman zaman harç karan, işçilere çay demleyen Genç, bir çocuğunun okuduğu Sefil Selimi Ortaokulu’nda da taşımalı eğitim gören çocuklara yemek dağıtımına yardımcı oluyor.

Çocuklarının en küçüğü 7, en büyüğü 24 yaşında olan Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin esnaf olduğunu, iki kez beyin kanaması geçirince işlerinin bozulduğunu ve iflas ettiğini anlattı.

Tedavisinin ardından Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na giren kocasının Kahraman Köseoğlu İlkokulu’na memur olarak atandığını aktaran Genç, 2 çocuğunun da aynı okulda eğitim gördüğünü belirtti.

Genç, hem eşine yardım etmek hem de boş zamanını faydalı işlerle değerlendirmek için eşinin görev yaptığı okulda “gönüllü anne” olmak istediğini, bu nedenle her türlü yardımı yapmak için gününün önemli bir bölümünü okulda geçirdiğini söyledi.

Bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Genç, “Çocuklar, aileler, öğretmenler beni seviyor. Okulda olmak beni rahatlatıyor. Evde durmaktansa orada olmak, onlara yardım etmek, eşime yardım etmek bana daha iyi geliyor.” dedi.

Öğrencilerle ilgilenirken kendi çocuklarıyla ilgileniyormuş gibi olduğunu, temizlik dışında öğle yemeği dağıtımına da yardım ettiğini anlatan Genç, “Bir yıl içerisinde de okul içerisinde yaklaşık 2 ton atık kağıt topladım. Okulda, elimden geldiğince her şeye yardımcı olmaya çalışıyorum.” diye konuştu.

Aslı Genç, hacizler nedeniyle bazı sıkıntılar yaşadıklarını, kaymakamlık, belediye ve komşularının yardımlarıyla ayakta kalmaya çalıştıklarını kaydetti.

– “Eşim iyilik meleğidir”

Aslı Genç’in 49 yaşındaki eşi Orhan Genç de “Eşim iyilik meleğidir. Her darda kalana yardım etmeye çalışıyor. Kendisi ne kadar zor durumda olursa olsun, dardaki insanlara yardım etmeye çalışıyor.” şeklinde konuştu.

Sefil Selimi Okulunda eğitim gören 11 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Elif Genç ise annesiyle gurur duyduğunu ve onu çok sevdiğini aktararak, “Annem herkese yardım ediyor. Mahalledeki, okuldaki, her taraftaki çocuklara yardım ediyor. Annemi çok seviyorum, iyi ki benim annem olmuş.” dedi.

Kahraman Köseoğlu İlkokulu Müdürü Feyyaz Coşkun da Aslı Genç’in okulun “gönüllü annesi” gibi çalıştığını dile getirdi.

Genç’in örnek gösterilecek veli ve anne olduğunu vurgulayan Coşkun, şunları söyledi:

“Öğrencilerimize sürekli destek veriyor. Okulumuzdaki her türlü eksiklik, malzeme, ihtiyaç ve eşine yardımcı olmasıyla, tarif edilemeyecek şekilde bizlere destek veriyor. Hem okulumuzun hem eşinin hem çocukların ihtiyaçlarını karşılıyor, tamamen büyük bir özveriyle çalışıyor. Okulda bir şey lazım olduğu zaman ‘Aslı hanım’ diye bağırıyoruz, bunu sadece bizler değil, hem öğretmen arkadaşlarımız hem de diğer veliler yapıyor.”