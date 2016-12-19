Olay var diye gittiler ama…

Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına en anlamı ve özel destek ve moral ise, İnegöl’e emrindeki Hayriye mahallesi gençlerinden geldi.

İhbarla yola çıktılar sürprizle karşılaştılar

Semt gençleri tarafından İnegöl Jandarma Komutanlığı mensuplarına güzel bir sürpriz hazırlandı. Ağız Dalaşı ihbarı üzerine yola meydana çıkan İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mahalle girişinde gençler kadar meşaleler, dev Türk Bayrakları ve sloganlar ile karşılandı. Kısa süreli şaşkınlığın gerisinde “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganları eşliğinde Türk bayrağının altından geçen Jandarma ekipleri, mahalle sakinlerinin şehitler için okuttuğu mevlidi de dinleyip, dua ettiler. Okunan mevlidi-i şerif ve yapılan duanın gerisinde jandarma ekiplerine ve mahalle sakinlerine ikramlarda bulunuldu.

“Hainlerin yaptığı yanında kar kalmayacak”

Semt sakinleri adına konuşan Hakan Özdemir, “Geçen hafta İstanbul’da, bugün de Kayseri’de hain atak sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Şehitlerimiz için mahalle sakinleri olarak mevlit okuttuk, dualar yaptık. Son iki alçak saldırının peşinde cümbür cemaat gerilmiş durumda. Önümüze meydana çıkan hainler olursa, gereken cezayı vermeye hazırız. Bundan Böyle ok yaydan çıkmış durumda. Bizi bölemeyecekler. Biz 15 Temmuz’da olduğu gibi her zaman devletimizin yanında olacağız. Kahpece, şerefsizce, insan kılığına girmiş hainlerin yaptıkları yanlarına kalmayacaktır” dedi.

Salih Bakıcı

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