Ölen arkadaşlarını anmak için tırmandılar

ÇANKIRI (AA) – Türkiye’nin farklı kentlerinden Çankırı’ya gelen dağcılar, ölen arkadaşlarını anmak için Ilgaz Dağı’na tırmandı.

Çankırı Dağcılık ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Spor Kulübü tarafından düzenlenen “Sevgi Şima Dede Ilgaz Dağı Kış Tırmanışı” 17 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Bin 850 rakımlı Doruk mevkisinden başlayan tırmanış, Ilgaz Dağı’nın 2 bin 546 rakımlı Küçükhacet mevkisinde son buldu.

Olumsuz hava koşullarına rağmen tırmanışı tamamlayan sporcular, Çankırı Dağcılık ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Spor Kulübü Üyesi Sevgi Şima Dede ile hayatını kaybeden tüm sporcular ve şehitler için dua edip saygı duruşunda bulundu.

Kulüp başkanı Nuri Erkenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşullarına rağmen tırmanışı sorunsuz bir şekilde tamamladıklarını kaydetti.

Kulübün kurucusu Sevgi Şima Dede anısına tırmanışı gerçekleştirdiklerini belirten Erkenci, “Şima hanım bizim için çok önemliydi. Çankırı’da dağcılığın sevilmesinde önemli rol oynadı. 2013 yılında kendisini kaybettik. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da onun anısına bu tırmanışı düzenledik. Zirvede hem onun hem sporcuların hem de tüm şehitlerimiz anısına dua ettik.” dedi.