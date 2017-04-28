Ölü yaban hayvanlarına tahnitle “hayat” veriyor

KARAMAN (AA) – MEHMET ÇETİN / KEMAL ÖNDER DEMİRKOLLU – Karaman’da tahnit sanatçısı Önder Aksoy, doğada ölü bulduğu yaban hayvanlarına tahnit yöntemiyle yaptığı eserlerini, oluşturulacak bir doğa müzesinde sergilemek istiyor.

Emekli işçi Önder Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hobi olarak 20 yıldır tahnit sanatıyla uğraştığını belirterek, “Doğayı ve hayvanları çok seviyorum. Geçmişte avcılık da yaptım. Fakat hiçbir zaman gayri resmi avcılık yapmadım. Hep kurallar çerçevesinde avlandım. Geçmişte Karaman’da önemli sulak alanlar vardı. Göçmen kuşlar bu sulak alanlarda konaklardı. Sulak alanların kuruması ve bilinçsiz avcılık, bu hayvanların neslinin tükenmesi tehlikesini beraberinde getirdi.” diye konuştu.

– “Ülkemizde hala bu iş amatör olarak yapılıyor”

Tahnit sanatına kimseden eğitim almadan kendi imkanlarıyla başladığını anlatan Aksoy, şunları dile getirdi:

“Tahnit doğadaki bir sahnenin canlandırılmasıdır. Bu işle uğraşan kişinin çok iyi bir gözlemci olması gerekir. Hayvanların ne yapabileceğini, nasıl hareket ettiğini bilmesi gerekir. Ülkemizde çok bilinen bir uğraş değil. Eğitim alabileceğimiz bir yer yok, kaynak yok. Ben bu işi kendim öğrendim. İlk başladığımda internet yoktu. Zamanla kendi kendime yöntemler geliştirdim. Belgeseller seyrettim. İnternet yaygınlaştıktan sonra gördüm ki doğru yoldayım. Yılmadan devam ettim. Çevremden aldığım olumlu tepkiler teşvik etti. Ülkemizde hala bu iş amatör olarak yapılıyor. Başka ülkelerde daha profesyonel yapıldığını görüyoruz. İnsanlar bu işten geçimlerini sağlıyor, destekleniyorlar. Biz malzeme bulmada bile zorlanıyoruz. Yine de kendi imkanlarımla devam ettiriyorum. Çünkü çok seviyorum. Bir bakıma, ölen hayvanların yaşamasını sağlamaya çalışıyorum.”

Türkiye’de çocukların doğayı, yaban hayatını bilmediğini dile getiren Aksoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çocuklarımız kınalı keklik, kaz, sakarmeke, çulluk nedir bilmiyor. Görmediler, görme şansları da yok. Çeşitli kurumlara, okullara eserlerimi hediye ettim. Son olarak Belediye Bilim Merkezine doldurulmuş yaban kazları verdim. Okulda öğretmen yaban ördeğini, kınalı kekliği tanıtırken zorlanıyor. Okulda doldurulmuş hayvanlar varsa gösteriyor. Korumak bilmekle olur. Türkülere konu olmuş, yörelere adını vermiş bir kınalı kekliği, yeşil başlı gövel ördeği, yaban kazını neden tanımayalım, neden tanıtmayalım.”

– “Sergileyecek yerim yok”

Aksoy, eserlerini sergileyebilmek için destek beklediğini dile getirerek, “Evimde bunları saklayacak, sergileyecek yerim yok. Yetkililer destek olursa, doğa köşesi gibi bir yer açılırsa ben hazırım. Hiçbir maddi beklentim yok.” ifadesini kullandı.

Ölen bir hayvanın içini doldurarak o türü insanların tanımasını sağlamaya çalıştığını belirten Aksoy, “Bu kış doğada soğuktan ölmüş bir ardıç kuşu buldum. Doldurdum. Bence şimdi o ardıç kuşu yaşıyor. Her türlü yaban hayvanını doldurabilirim.” sözlerine yer verdi.