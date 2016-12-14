Ölümcül kazaya karışan sürücüden “çöpe vurdum” savunması
KONYA (AA) – Konya’da üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili aranan araç ve sürücüsü, kırık tampon parçası sayesinde Adana’da bulundu.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Konya-Karapınar karayolunun 10. kilometresinde Kerem Yılmaz’a (19) çarpıp kaçan araç ve sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.
Olay yerindeki incelemeler sırasında bulunan kırık tampon parçasından yola çıkan polis, kazaya karışan aracın beyaz renkli bir tır olduğunu belirledi.
Şehir çıkışındaki MOBESE kayıtlarından Karapınar yönüne giden tırları tek tek inceleyen ekipler, beyaz renkli 01 P 3266 plakalı tırın Adana’nın Pozantı ilçesinde olduğunu ve sanayide tamponunun tamir edildiğini belirledi.
Tır sürücüsü Ahmet V. (60) gözaltına alındı.
Konya’ya getirilen zanlının ifadesinde, “Çöpe vurdum zannettim, umursamadım. Adana’ya geldikten sonra tamponun kırık olduğunu fark ettim ve yaptırdım.” dediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Ahmet V, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Selçuk Üniversitesi öğrencisi Kerem Yılmaz’ın, olay günü Şırnak’tan Konya’ya geldiği, yolcu otobüsünden inip Tatlıcak Mahallesi’nde bulunan yakınlarının evine giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi.
Pazartesi günü, Konya-Karapınar karayolunun 10. kilometresinde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir aracın çarptığı Yılmaz (19), olay yerinde hayatını kaybetmişti.