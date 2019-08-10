“Ölümlü trafik kazası oranı yüzde 35 azaldı”
ÇANKIRI (AA) – İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Çankırı'da katıldığı trafik uygulamasında, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Bakan Yardımcısı Ersoy, Kurban Bayramı arifesi dolayısıyla Çankırı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde, trafik uygulamasına katıldı. Sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyaran Ersoy, araçlardaki çocuklara kırmızı düdük ve rüzgar gülü hediye etti.
Türk Kızılay Çankırı Şubesi tarafından hazırlanan lokum ve sodayı ikram eden Ersoy, sürücü ve yolculara iyi bayramlar diledi.
Ersoy, denetimlerin ardından yaptığı açıklamada, Çankırı'daki denetimlerin hassasiyetle sürdürüldüğünü söyledi.
Bakanlık olarak bir dizi tedbirler alındığını anlatan Ersoy, "İçişleri Bakanlığı olarak bayramı huzur ve güven içinde geçirebilmemiz için bir dizi tedbirler aldık. Bugün ben burada hem bu tedbirlerin uygulanmasını gözlemlemek hem de değerli vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar ve iyi bayramlar dilemek maksadıyla Çankırı'yı ziyaret ediyorum. El birliğiyle daha huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmemiz için tedbirlerin uygulanmasına gösterilen titizliği, memnuniyetle gördük. Ülkenin her noktasında böyleyiz." dedi.
Ersoy, Bakanlık olarak, bayramın huzurlu geçmesi için görevde olacaklarını belirterek, "Bayram sürecinde böyle olacak. Yaklaşık 9 bin 180 ekip ve 17 bin personelle sahalarda denetim noktalarındayız. Tatil öncesi ve sonrasıyla birlikte 116 bin personelimiz aynı hassasiyetle görev yapacak." diye konuştu.
Alınan tedbirlerin sonuç verdiğini ifade eden Ersoy, şöyle devam etti:
"Hem alınan önlemler hem de başta basınımız olmak üzere sivil toplum kuruluşları, halkımızın samimi sahiplenmesi ve desteklemesiyle toplumumuzda trafik kazalarına karşı ciddi bir farkındalık oluştu. 2018'e göre 2019'da ölümlü trafik kazalarında yüzde 35 gibi çok ciddi bir düşüş yakaladık. Bunda hepimizin emeği var. Görevleri başında olan tüm ekiplerimize canıgönülden teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte ağız tadıyla huzurlu bir bayramı, kazaların az olduğu bir bayramı geçirmenin mutluluğunu yaşarız."
Ersoy, daha sonra Ilgaz ilçesindeki trafik denetlemelerine katılmak üzere, Çankırı'dan ayrıldı.
Bakan Ersoy'a Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Çıbık, AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Çelik ve yetkililer eşlik etti.
-
Fenerbahçe kafilesi Sivas'a geldi
-
Konya'da balkonda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
-
“Ölümlü trafik kazası oranı yüzde 35 azaldı”
-
Kurbanlık satış merkezlerinde yoğunluk
-
Tarihi çarşıda bayram hareketliliği
-
“64 bin trafik ekibimiz sahalarda görevde olacak”
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]