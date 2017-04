Ölümü beklerken şimdi dağlara tırmanıyor

Yürek nakli olduğu günden beri kendisine kalbi takılan genç için aralıksız dua ettiğini bildiren 58 yaşındaki İsmail Çıvgın, her gittiği yerde organ bağışının önemine dikkat çekerek kendisi gibi kalp nakli olmayı bekleyen hastalara moral veriyor.

Manisa’nın Saruhanlı ilçesine ast Halitpaşa Mahallesi’nde yaşamış 58 yaşındaki İsmail Çıvgın, 2004 yılında başlayan kalp rahatsızlığıyla 2009 yılına kadar çaba ettiğini ve kalbinin bundan böyle iflas noktasına gelmesinin arkasında kendisine yapay yürek cihazı takıldığını anlattı. Organ nakli bekleyen diğer kişilere kadar şanslı olduğunu ve sadece 2,5 ay sonradan kendisine yerinde kalbin bulunduğunu dile getiren Çıvgın, 2009 yılından bu yandan kalbini taşıdığı 17 yaşındaki genç doğruca yeniden doğduğunu söyledi.

Kendisi için uygun kalbin Açık Fikirli Didim’de motosiklet kazası sonrası hayatını kaybeden 17 yaşındaki Erkan Sezer’den bulunduğunu açıklayan Çıvgın, yürek nakli sonrası yaşadığı bütün sıkıntıları geride bıraktığını ve bundan böyle acemi olarak dağcılık sporuyla uğraşmaya başladığını belirtti. Çıvgın her gün kendisine kalbi nakledilen Erkan Sezer’e ve ailesine dua ettiğini, onun için her hafta Kur’an-ı Kerim okuttuğunu belirterek, onun baştan sona gezebildiğini ve iyilikler yapmaya çalıştığını anlattı. Çıvgın, “Kalp rahatsızlığım 2004 yılında başladı. 2004 yılından 2009 yılına değin yürek nakli için Ege Üniversitesinde sıraya alındım. 2009 yılına kadar her gün yürek krizleriyle yaşadım. 5 Mayıs 2009 tarihine kadar yürek nakli gerçekleşemeyince suni kalp takıldı. Bir çanta içinde kalp destekleme cihazı takıldı.

giderken da kalbim yüzde 10’a düştü. Kalbim bundan böyle gitgide erimeye başladı. Yürek bulanamadığı için takılan cihaz tamamen biraz olsun nefes alma imkanım oldu. Bu makineyle iki buçuk ay yaşadım. 10 Ağustos 2009 tarihinde Okumuş Didim’den Erkan Sezer isimli gencin bir motosiklet kazasında hayatını kaybetmesi sonrasında bağışlanan kalbiyle her tarafta hayata döndüm. Onun kalbini taktılar 10 Ağustos 2009 tarihinden bu yana onun kalbiyle yaşamaktayım. Bütün vatandaşlarımıza organlarını af çağrısında bulunuyorum” dedi.

“Nakil bekleyenlere moral veriyorum”

Yaşadığı sıkıntılardan dolayı organ bağışının ne denli manâlı olduğunu anladığını ve bu yüzden de bütün çevresine organ bağışlamaları konusunda tavsiyelerde bulunan Çıvgın, “Tüm Türkiye’ye çağırmak istiyorum; ne dek organ bağışlanırsa organ nakli bekleyen insanların hayata tutunmaları sağlanacak. Her gittiğim yerde organ nakli bekleyenlere moral vermeye çalışıyorum. Ege Üniversitesinde suni kalp makinesiyle yürek nakli bekleyen insanlarımıza moral vermeye çalışıyorum. Bakın diyorum ‘Ben son nefesimden döndüm. Moralinizi hiç bozmayın. Ömrümüz varsa gıda ekmeğimiz varsa yaşarız’ diye onlara moral veriyorum.

O Kadar ancak organ nakli beklerken umutları kaybedip kendilerini salan ve artık ölümü bekler hale gelen ağabeylerimize gidip moral veriyorum. Hastalar böylece seviniyorlar ki moral kazandıkları için yeniden iyileşme sürecini hızlandırıyor. Bütün doktorlarıma teşekkür ediyorum. Onların doğruca hemen ayaktayım. Ara Sıra 3 ayda bir ara sıra 6 ayda bir bazen de 20 günde bir kontrollerim var. Gittiğimde kesintisiz herkese organlarınızı bağışlayın tavsiyesinde bulunuyorum” diye konuştu.

“Şu Anda dağlara tırmanıyorum”

Yürek nakli olduktan sonradan sağlığında hiçbir problem yaşamadığını hatta dağcılık kulüplerine aza olarak amatör olarak dağcılık sporuyla ilgilenmeye başladığını kaydeden Çıvgın şunları söyledi:

“Şüphesiz bir sorun yaşamadım. şimdi Anemon Doğa Dostları Grubu ve Manisa Doğa Tutkunları (MADOT) üyesiyim. Her pazar dağlara tırmanıyorum. Onlara da organ naklinin önemini anlatıyorum ve organ bağışı konusunda yardımcı olmalarını nasihat ediyorum. Çok şükür o çocuğun kalbiyle yaşıyorum. 17 yaşındaydı. Hemen yaşasa 24 yaşında olacaktı. Aralıksız ona dua ediyorum. Ailesine, o kalbi bağışlatana, amcasının çocuklarına. Kalp nakli beklerken hiç umutsuzluğa kapılmadım çünkü beni Rabbim dünyaya getirdi ve yine Rabbim yanına alacak. Ömür kısa onun için hiç umutsuzluğa kapılmadım. Moral çok kayda değer.”

Sadık Cangel