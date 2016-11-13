OMEK'de “deri el sanatları” kursu başladı

– Odunpazarı Belediyesi Meslek ve Sanat Edindirme Kursları tarafından açılan “deri el sanatları” kursu ilgi görüyor

ESKİŞEHİR (AA) – Odunpazarı Belediyesi Meslek ve Sanat Edindirme Kursları (OMEK) tarafından açılan “deri el sanatları” eğitimleri başladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, haftada 1 gün verilen ve 14’ü kadın 6’sı erkek olmak üzere toplam 20 kursiyerin katıldığı kursta, deri çanta ve aksesuar yapımı, çanta kalıbı hazırlama işlemi, deriye uygulama, dikilecek hale getirme ve dikim aşaması ile ilgili konularda eğitim verildiği belirtildi.

Kursiyerlerin usta öğreticiler tarafından aldıkları eğitim sayesinde çanta, telefon kılıfı, cüzdan ve deri aksesuar yapma fırsatı yakaladığı, ayrıca kendilerine özgü fikir ve düşüncelerini sanata aktarma şansını yakaladığı bildirildi.