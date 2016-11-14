Ömer Ali Şahiner Konyasporda 100. maçına çıktı

Kasımpaşa maçıyla birlikte Konyaspor’da Süper Lig’deki 100. maçına çıkan futbolcu Ömer Ali Şahiner, haklı bir gurur ve mutluluk yaşadığını belirterek, amacının uzun yıllar başarıyla yeşil-beyazlı formayı giymek olduğunu söyledi.

Konyasporlu futbolcu Ömer Ali Şahiner, Atiker Konyaspor’un Kasımpaşa’yı 2-1 yendiği maçla birlikte Süper Lig’de 100. maçına çıktığını belirterek, “Buraya geldiğim günden beri çok güzel duygularla ve anılarla taşıdığım Konyaspor formamla 100. maçıma çıktım. Bu maçta gol de atmış olmam benim adıma koskocoman sevinç. O anlamda da ekstra bir sevinç oldu. İnşallah Allah nasip eder de burada nice 100. maçlara çıkarım. Burada olmaktan ve bu camianın bir parçası olmaktan nedeniyle fazla mutluyum. Bu süreçte yanımda olan tüm taraftarlarımıza, hocalarımıza ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Gelişimimde, burada olmamda hepsinin bambaşka bir payı var. Kendilerine bir defa daha teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonradan da bu camia için elimden gelenin en iyisini yaparak faydalı olmaya devam edeceğim” dedi.

“Lige verilen ara bize geldi”

UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig’de yoğun bir maç döneminden geçtiklerini de açıklayan Şahiner, “Kasımpaşa maçından sonradan lige verilen ara bize takım olarak geldi. Doğrusu ayrıca maddesel, ayrıca de mental anlamda çok yorulmuştuk. Bu arayı hem antrenmanlarla keza de dinlenerek iyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Bundan sonrası için her tarafta zorlu bir maç periyoduna gireceğiz. İyi takımlarla iyi mücadeleler iyi maçlar oynayacağız. Bundan Böyle çabuk galibiyetler alıp, yukarıda kendimize iyi bir yer olmak istiyoruz. Bunu yapabilecek, başarabilecek gücümüz var. İnşallah Gaziantepspor maçıyla bu seriye başlar ve bundan sonrası için de daha iyi bir performans ortaya koyarız. Bunu yapacak gücümüz var. İnşallah bunu sahaya yansıttığımız zaman skorların da geleceğini düşünüyoruz. Tüm taraftarlarımız bu süreçte bizimle birlikte oluyorlar, olmaya da devam etsinler. Her zamankinden daha iyi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.