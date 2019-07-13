“Ömer Halisdemir 3. Ulusal Bisiklet Turu”
KONYA (AA) – Arnavutköy Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonunca 15 Temmuz şehit ve gazilerini anmak amacıyla başlatılan "Ömer Halisdemir 3. Ulusal Bisiklet Turu'' kapsamında, dün Konya'ya ulaşan bisikletçiler, Aksaray'a doğru yola çıktı.
İstanbul'dan pedal çevirmeye başlayan profesyonel bisikletçiler, Afyonkarahisar-Konya etabını dün tamamladıktan sonra şehirde bir gece konakladı.
Bisikletçilerin pedal çevireceği Konya-Aksaray etabı için Mevlana Meydanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.
Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz, meydandan alınan toprağı 15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in mezarına konulması için bisikletçilere teslim etti.
15 Temmuz'da vatandaşların milli iradeye sahip çıktığını dile getiren Ersöz, "Önemli bir etkinlik diye düşünüyorum. Hem şehidimize sahip çıkmak hem de 15 Temmuz'u unutmamak adına önemli. İnşallah kazası belasız bir şekilde Niğde'ye ulaşırlar." diye konuştu.
Arnavutköy Belediyesi Spor Müdürü Mahmut Okur da Ömer Halisdemir 3. Ulusal Bisiklet Turu'nun 5. gününde Aksaray'a doğru hareket edeceklerini söyledi.
Bisikletçilerin 200 kilometre yol alacağını blelirten Okur, "Bu manevi turda hedefimiz 15 Temmuz'u unutturmamak ve spor camiasının yaptığı farkındalığı ortaya koymaktır. İnşallah ülkemizin başına bir daha 15 Temmuz gibi üzücü bir olay gelmez." dedi.
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