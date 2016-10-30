Ömer Halisdemir Camisinde ilk cuma namazı kılındı

Konya’nın Ereğli ilçesinde yeni yapılan ve 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’in ismi verilen camide ilk cuma namazına vatandaşlar yoğun alaka gösterdi.

TOKİ göre Toros Mahallesi’ne yapılan camiye vatandaşların isteğiyle Şehit Ömer Halisdemir ismi verildi. 15 Temmuz kahramanı olan Ömer Halisdemir’in adının yaşatılacağı bu camide ilk Cuma namazı kılındı. Büyük bir mutluluk içerisinde camiye gelen cemaat, camiye Ömer Halisdemir’in isminin verilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Ereğli Toros Mahallesi Muhtarı Yusuf Nacak, “15 Temmuz gecesinde gösterdiği mertlik destanı bütün dünyaya örnek olan Ömer Halisdemir’in ismini camimize vermeyi uygun gördük. Cemaat ile birlikte aldığımız bir karardı. İnşallah yıllar boyunca da bu ismi yaşatacağız” dedi.

İlk Cuma namazı olduğu için cemaatin yoğun bir katılım gösterdiğine uyarı çeken Nacak, yeni yapılan camiye bahşedilen ismin cümbür cemaat kadar takdir topladığını söyledi.

Camiye engelli ve yaşlılar için asansör sistemi yaptırdıklarını da gösteren Nacak, Ömer Halisdemir’e yakışan bir cami olduğunu düşündüklerini sözlerine ekledi.