Ömer Halisdemir Türkiye Kick Boks Şampiyonası

NİĞDE (AA) – Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir anısına Niğde’de düzenlenen Türkiye Büyükler, Gençler, Yıldızlar Kick Boks Şampiyonası’nda 3 bin 500 sporcu mücadele ediyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi BESYO Spor Salonu’nda kurulan 4 ringde, 21 Temmuz’da başlayan müsabakalarda 3 bin 500 sporcu kıyasıya mücadele sergiliyor. Şampiyonada, bugün tamamlanacak eleme müsabakalarının ardından kategori ve kilosunda ilk 3 sırada yer alanlar yarı finale yükselecek.

Şampiyona, yarın yapılacak yarı final ve final müsabakalarıyla sona erecek.

Türkiye’nin en büyük kick boks organizasyonlarından birinin Niğde’de gerçekleştirildiğini belirten Kick Boks Federasyonu Genel Sekreteri Harun Demir, yaptığı açıklamada, Avrupa ve dünya şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek sporcuların bu şampiyonada seçildiğini belirtti.

Demir, “Bu şampiyonaya şehit Ömer Halisdemir’in adını verdik. Türkiye için çok önemli bir faaliyet olmasından dolayı şehidimizin ismini verdik. Ömer Halisdemir ve diğer şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.” dedi.

Lisanslı sporcu sayısında 2016 yılı sonu itibarıyla dünyada 4. büyük federasyon olduklarını dile getiren Demir, “Geçen yıl Avrupa’da yapılan müsabakalarda en çok madalya alan üçüncü federasyonuz. Böyle bir organizasyonu da Niğde’de gerçekleştirmekten oldukça mutluyuz. Bu tür faaliyetleri düzenlemeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.