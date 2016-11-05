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Ömer Halisdemirin ailesi valiliğe başvurdu

Ankara Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında şehit olan Ömer Halisdemir’in hatırası, öncelikle bir takım okullarımız almak üzere öbür kurumlarda ismi verilmek suretiyle, keza isteyen vatandaşlar kadar da yeni doğan çocuklarına.

05 Kasım 2016 Cumartesi, 22:04
omer-halisdemirin-ailesi-valilige-basvurdu

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Ankara Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında şehit olan Ömer Halisdemir’in hatırası, öncelikle bir takım okullarımız almak üzere öbür kurumlarda ismi verilmek suretiyle, keza isteyen vatandaşlar kadar da yeni doğan çocuklarına verilerek yaşatılmaktadır. Oysa Ömer Halisdemir ismine yönelik bu teveccüh ve ilgiden kullanmak isteyen bazı kişi ve kurumların olduğu, ailenin Valiliğimize yaptığı başvurudan anlaşılmıştır. Bu çerçevede; Şehit Ömer Halisdemir’in ailesi göre Valiliğimize yapılan başvuruda, Şehit Ömer Halisdemir isminin ve resminin; filmlerde kullanılmasına, reklamlarda araç olarak kullanılmasına, kar amacı güden şirket ya da işletmelerde kullanılmasına, vakıflar, dernekler ve sivil toplum kuruluşları kadar kullanılmasına muvafakatlarının olmadığı, aksini yapanlar hakkında hukuki yollara başvurulacağı bildirilmiştir” denildi.

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