ON BİNLERCE KONYALI “DAVAMIZ KUDÜS” DEDİ

Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in Kudüs’ü başkent ilan etme çabaları Konya’da on binlerin katıldığı “Büyük Cuma Buluşması” ile protesto edildi. Mevlana Meydanı’nda toplanan Konyalılara canlı bağlantı ile seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sizler sadece Kudüs’e sahip çıktığınızı göstermiyorsunuz, aynı zamanda senelerdir İsrail terörüne direnen tüm Filistinli mazlumlara da umut veriyorsunuz” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizdeki 80 milyon vatandaşımızın tamamının Kudüs meselesindeki kenetlenmesini gördükçe her gün rabbime hamd ediyorum. Böyle asil, böyle vefakar, böyle Kudüs aşığı bir milletin mensubu olduğum için iftihar ediyorum. Tüm Konyalı kardeşlerimizi şahsınızda tüm milletimi gönülden selamlıyorum” diye konuştu. Programda 62, 63 ve 64. dönem Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay, Konya Sivil Toplum Kuruluşları İcra Heyeti Başkanı Muhsin Görgülügil de konuştu.

Birlikte Konyayız Platformu’nun Mevlana Meydanı’nda düzenlediği ve on binlerin katıldığı “Büyük Cuma Buluşması”nda ABD ve İsrail protesto edildi.

Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarının yarı sıra döviz ve pankartlarla meydanı dolduran Konyalılar, ABD’nin hukuksuz kararına karşı Filistin halkının yanında olduklarını bir kez daha göstermiş oldu.

Mevlana Meydanı’ndaki program, Cuma namazından sonra Grup Yürüyüş’ün birbirinden güzel marşları seslendirmesi ile başladı. Hafız Ahmet Çalışır’ın Kur’an-ı Kerim tilavetini dinleyen Konyalıların coşkusu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mevlana Meydanı’nda toplanan on binlerce Konyalıya hitap etmesi ile daha da arttı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MEYDANA CANLI BAĞLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantı ile yaptığı konuşmada, “Siz bugün şu muhteşem meydanda sadece Kudüs’e sahip çıktığınızı göstermiyorsunuz, sizler aynı zamanda senelerdir İsrail terörüne direnen tüm Filistinli mazlumlara da umut veriyorsunuz. Siz bu mübarek Cuma günü, Kudüs’ün kardeşi Konya’dan bir kez daha Filistin’in ve Filistinlilerin yalnız olmadığını haykırıyorsunuz. Rabbim sizlerden razı olsun. Bildiğiniz gibi Çarşamba günü dönem başkanlığını yürüttüğümüz İslam İşbirliği Teşkilatı’nın İstanbul’da olağanüstü bir liderler zirvesini yaptık. Artık İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi tüm ülkeler nezdinde Kudüs, Filistin’in başkentidir. Avrupa başta olmak üzere dünyadaki tüm ülkeleri Filistin’in bağımsızlığını tanımaya ve Kudüs’ü Filistin’in başkenti olarak kabul etmeye davet ettik. Şüphesiz sadece bununla yetinmeyeceğiz. Amerika’nın Kudüs ile ilgili kararının iptali için Birleşmiş Milletler nezdinde de girişimler başlatıyoruz” dedi.

Başta Müslümanlar olmak üzere Hristiyan dünyanın hep birlikte dayanışma içerisinde bu adaletsizliği ortadan kaldıracağına inandığını kaydeden Erdoğan, “Bizler Müslümanız, bizler ırkçı, ayrımcı, antisemitist olamayız. Bizler hak, hukuk ve meşruiyet çizgisinden asla sapamayız. Çünkü biz, intikam değil adalet için mücadele ediyoruz. Biz sadece Müslümanlar için değil; tüm inanç sahipleri için barış, huzur ve güvenlik istiyoruz. İnşallah bundan sonra da aynı anlayışla mücadelemizi sürdüreceğiz. Tahriklere kapılarak işgalcilerin ekmeğine yağ sürmeyeceğiz. Ülkemizdeki 80 milyon vatandaşımızın tamamının Kudüs meselesindeki kenetlenmesini gördükçe her gün rabbime hamd ediyorum. Böyle asil, böyle vefakar böyle Kudüs aşığı milletin mensubu olduğum için iftihar ediyorum. Tüm Konyalı kardeşlerimizi şahsınızda tüm milletimi gönülden selamlıyorum. Bu tarihi mitingi düzenleyenlere teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

KONYA DA KUDÜS DE VUSLAT ŞEHRİDİR

Mitingde Konyalılara hitap eden 62, 63 ve 64. dönem Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, şunları söyledi: “Bir vuslat şehri dedik Konya’ya. Kudüs de bir vuslat şehridir. İnsanlık tarihinde ve varoluşunda en büyük vuslat, miraç ile gerçekleşmiştir ve Hz. Peygamber, bütün insanlık adına ve kıyamete kadar gelecek bütün insanlık adına ulu rabbimizin huzuruna varmıştır. O büyük vuslatın, miracın gerçekleştiği Kudüs özgür olana kadar, Mescid-i Aksa’da Ezan-ı Muhammedi bütün bir insanlığa seslenene kadar Konya’ya, Konyalıya 80 milyon milletimize uyku haramdır. Durmak yasaktır, susmak zulümdür. Milletler, uğruna can verdikleri değerlerle yaşarlar. Bu milleti, bu değerlerden soyutlamak isteyenler bilsin ki bu yıl 2017, bizim Kudüs’e vuslatımızın 500. yılıdır. Bundan 500 yıl önce Yavuz Sultan Selim Han ile Kudüs, bize emanet edilmiştir ve bu emanet devam etmektedir. 1917’de Kudüs bizden kopmuş olabilir. Kudüs’e müstevliler gelmiş olabilir, bugünden 70 yıl önce Filistin işgal edilmiş olabilir, 50 yıl önce Kudüs işgal edilmiş olabilir. Ama bilinsin ki, biz ne bu işgali tanırız ne bu zilleti yaşarız ne de Kudüs ve Mescid-i Aksa tam anlamıyla hür olana kadar dur durak biliriz.”

KONYA HEP HAKKI ÜSTÜN TUTMAK İÇİN MÜCADELE VERDİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, “Her zaman hakkın ve adaletin yanında yer alan, her zaman zulmün karşısında dimdik duran, bu meydanı hak mücadelesinde her zaman dolduran aziz Konyalı hemşehrilerim” diyerek başladığı konuşmasında, “Bugün çok önemli bir amaç, yüce bir amaç için buradayız. İşgalci İsrail’in, terör devleti İsrail’in Kudüs’ü gasp etme çabasına karşı, buradan Konya Mevlana Meydanı’ndan en yüksek bir sesle, gür bir sesle hayır demek için bir buradayız. Zaten Konya her zaman bu duruşu sergiledi. Zaten Konyamız, hep hakkı üstün tutmak için mücadele verdi. İslam ümmeti, yitiğini kaybettiği yerde aramaktadır. 100 yıl önce Osmanlı ecdadımızın elinden alınan kutsal beldemiz, Konyamızın, Mekke’nin, Medine’nin kardeşi şehrimiz, ilk kıblemiz Kudüs, bugün hala işgal altında. Kudüs hala mazlum hala mahzun. Ama inşallah Türkiye’nin öncülüğünde Cumhurbaşkanımızın, çağımızın Selahaddin’i olan Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde yeniden kurtulacak, yeniden hür olacak inşallah. Bu bayraklar, dostluklar, bu toplanmalar bunun işareti. Kudüs’ün hür olması demek, İslam ümmetinin yeniden buluşması demek. Kudüs’ün hür olması demek, yeniden ayağa kalkmamız demek” ifadelerini kullandı.

MEYDANDAN YÜKSELEN SES KUDÜS’ÜN SESİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Mevlana Meydanı’ndaki manzaranın zalimlere, Netanyahu’lara, Trump’lara korku, mazlumlara umut verdiğini söyledi. Meydandan yükselen sesin Kudüs’ün, Filistin’in özgürlüğün sesi olduğunu belirten Sorgun, “Şükürler olsun Konya kardeşi için ayağa kalkmış. İşte kardeşlik, işte ruh, işte kadim başkent Konya. Konya Kudüs’tür, Kudüs Konya’dır. Konya var oldukça Kudüs asla yalnız değildir. 1980 Ağustos’unda İsrail Kudüs’ü başkent ilan etmeye kalktığında Konya yine bugünkü gibi ayaktaydı, bugün de yine ayakta. Konya sadece Konya değildir. Konya’nın bir ruhu vardır. Bu ruh Şam’dır, Bosna’dır, Bağdat’tır, Arakan’dır, Türkistan’dır. Buradaki duamıza milyonlar amin diyor. Konya’dan Mevlana meydanından yükselen ses zalimlerin yüreğine hançer gibi saplanıyor” dedi.

KUDÜS ÖZGÜR OLANA KADAR AYAKTAYIZ

AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, “Bugün burada durduğumuz yeri göstermek için bir aradayız. Konya burada. Tüm sivil toplum kuruluşları ile siyasi partileriyle yerel yöneticileriyle ve Cumhurbaşkanımızla. Böyle bir lidere sahip olduğumuz için ne kadar şükretsek az. Sadece bugün değil. Her zaman Filistin’in yanında yer aldı. Her zaman Kudüs’ün üzerine titredi. Bugün de dönem başkanı olarak, İslam İşbirliği Teşkilatı olarak alınan kararlar ortada. Milletçe bize düşen, bu liderin arkasında durmak. Kudüs özgür olana kadar ayaktayız” diye konuştu.

Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, ne zaman Kudüs davası söz konuş olsa ilk kıyama kalkanın, ilk direnişe geçenin Konya olduğunu vurgulayarak, “Bunun bedelini her zaman ödemiş, ödemekten hiç de çekinmemiştir. Bugün de burada bu mitingin yapılacağını duyunca, işte Konya bu dedik. Konya’ya şükranlarımızı sunuyoruz. Konya hiçbir zaman Mescid-i Aksa’yı yalnız bırakmıyor” ifadelerini kullandı.

KONYA HER ZAMAN KUDÜS KONUSUNDA SAMİMİ OLDU VE DİMDİK DURDU

Programa katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Konya’nın her zaman Kudüs konusunda samimi olduğunu ve her zaman adam gibi dimdik durduğunu söyledi. Yalçın, “Konya’dan feyz alınır, Vuslat meydanından enerji alınır. Vuslat meydanından dünyaya adamlık nasıl olur gösterilir” dedi. Yalçın, “ABD’nin Kudüs kararı, Müslümanların yeniden kendilerine gelmelerine, yeniden kendisini bulmasına ve bağımsızlığın tam bağımsızlık olmasına vesile olacaktır inşallah. Ülke olarak İslam İşbirliği Teşkilatı’nı hemen toplantıya çağırıp dönem başkanı olarak karar alıp dünyaya Kudüs’ün o kadar ucuz olmadığını gösterdik” dedi.

FİLİSTİN KIRIMIZI ÇİZGİMİZDİR

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay, “Konya’da Mevlana Meydanı’nda bir miting olur, hele Kudüs’ün özgürlük ve bağımsızlığı içinse elbette biz kardeşlerimizle birlikte oluruz. Mesele Kudüs’ün özgürlüğü, Filistin’in bağımsızlığı. Onun için alanı dolduran kardeşlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları İcra Heyeti Başkanı Muhsin Görgülügil, “Bugün Kudüs ve Filistin günümüz. Çünkü Kudüs bize emanet edilmiş bir şehrimiz. Peygamberimizin miraca çıktığı belde. Bu toprak bizim. Kudüs ve Filistin bizim kırmızı çizgimiz ve vazgeçemeyeceğimiz davamızdır. Onun için buradan gür bir seda çıkarıyoruz. Ey Trump, İsrail’e atmış olduğun ateş topu, senin ve Netanyahu’nun boğazına zincir olarak, halka olarak geçecektir. Bunu bilesin” dedi.