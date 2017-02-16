Önce ağabeyini sonra dünyayı yendi

ESKİŞEHİR (AA) – DENİZ AÇIK – Eskişehir’de babasının tavsiyesi ve ısrarı üzerine 8 yıl önce bilek güreşine başlayan milli sporcu Ümran Keser (20), son üç yıldır sol kolda ambargo koyduğu dünya şampiyonluğuna bu yıl da uzanmak istiyor.

Ağabeyi ile yaptığı bilek güreşlerini kazanan Ümran’a babası, kızının bu sporla ilgilenmesi için tavsiyelerle bulundu. Bunun üzerine Eskişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübünün bilek güreşi antrenörü Şener Arslan ile tanışan Ümran, 2009’da başlayan spor serüvenine iki Avrupa, üç de dünya şampiyonluğu ekledi.

– “Unvanımı korumak istiyorum”

Anadolu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünde öğrenim gören milli sporcu Ümran Keser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 yaşındayken kendisinden bir yaş büyük ağabeyini bilek güreşinde yendiğini belirterek, bunun üzerine babasının ısrarıyla bu spora başladığını söyledi.

Yaklaşık 8 yıldır bilek güreşiyle uğraştığını dile getiren Ümran, şunları kaydetti:

“İlk kez Antalya’da 2011 yılında yapılan Türkiye Şampiyonası’na katıldım. Daha sonra milli takıma seçildim. 2012 yılında Polonya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda birinci oldum. 2015 yılında Bulgaristan’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda yeniden şampiyonluğu tattım. Litvanya’da 2014 yılında, Malezya’da 2015 yılında, Bulgaristan’da 2016 yılında düzenlenen dünya şampiyonalarında üst üste üç kez sol kolda şampiyon oldum. Üç yıl boyunca sol kolda şampiyonluğumu sürdürüyorum. 2017 yılında da dünya şampiyonu olup, unvanımı korumak istiyorum.”

Ümran Keser, bilek güreşi sporunu yaptığını öğrenenlerin kendisiyle hemen bilek güreşi yapmak istediğine işaret ederek, özellikle erkeklerin yenilgiyi kabullenemediğini sözlerine ekledi.