Önce arabasını yakmak istedi, sonra gazetecilere saldırdı
Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vehbi Ç. 42 FE 946 plakalı otomobiliyle arkadaşlarını iş çıkışı alarak Selçuklu ilçesinde gezmek için yola çıktı.Sürücü Vehbi Ç. ile arkadaşları araçta seyir halindeyken alkol almaya devam etti. Bir süre Vehbi Ç. ve beraberindekiler otomobili cadde üzerine park ederek alkolün etkisiyle otomobili yakmak istedi.
Basın mensuplarına saldırdı
Bu sırada yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler alkollü şahıslara müdahale ederek Vehbi Ç.’nin otomobili yakmaması için ikna etti. Bu sırada alkollü kişi kendini görüntüleyen basın mensuplarına “ Ne çekiyorsun senin görevin bu değil, iki saattir buradayız. Daha önce neredeydin. Madem görevin bu niye geç geliyorsun, ben sana haber yaptıracağım” dedi. Daha sonra şahsın arkadaşı ise otomobildeki takım çantasını fırlattı.
Alkollü araç kullanmaktan ehliyeti alınmış
Vehbi Ç.’nin daha önceden alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Tekrar alkollü olarak yakalanan kişiye ehliyetsiz, sigortasız ve muayenesiz araç kullanmaktan 4 bin 700 lira idari para cezası kesildi. Araç ise otoparka çekilerek trafikten men edildi. Gözaltına alınan iki kişi daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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