Öncüler yuvaya döndü

Geri dönen pilotların rütbe takma töreni Hava Kuvvetleri Komutanlığı karargahında yapıldı.

Yuvaya dönen pilotlar, “Her Tarafta yuvada olmaktan büyük sevinç duymakla beraber, bizlerin öncü olduğunu bizim gibi yuvaya dönmek isteyen çoğu arkadaşımız olduğunu bilmenizi isteriz“ diyerek duygularını dile getirdiler.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Üna, yuvaya dönen pilotlara “Verdiğiniz bu karar cesur ve özverili karardır. Bu kararınızdan dolayı sizlere ve size yardım olan ailelerinize müteşekkirim. Sizlerin tecrübeleri ve beraber özverili çalışmalarımız sonucu ümit edilenden daha kısa sürede Hava Kuvvetlerini eskisinden daha ileri seviyeye götüreceğimizin bilinmesini isterim. FETÖ’den temizlendikten sonra Hava Kuvvetleri daha rafine ve eskisinden daha güçlü olacaktır. Sizlerin; özellikle genç pilotlarımızı yetiştirmekteki katkılarınız, Hava Kuvvetlerinin insan odaklı eğitimini üst seviyelere taşıyacaktır. Görevlerinizde başarılar dilerim” diye konuştu.

Törenin arkasında, yuvaya dönen pilotlar ile törene katılan personel anıları tazeledi.