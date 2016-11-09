  •  
  •  
  •  
  •  
Son Dakika
09 Kasım 2016 Çarşamba

Ana Sayfa   >   Genel   >   Öncüler yuvaya döndü

Öncüler yuvaya döndü

 Geri dönen pilotların rütbe takma töreni Hava Kuvvetleri Komutanlığı karargahında yapıldı. Yuvaya dönen pilotlar, “Her Tarafta yuvada olmaktan büyük sevinç duymakla beraber, bizlerin öncü olduğunu bizim gibi yuvaya dönmek isteyen çoğu arkadaşımız olduğunu bilmenizi isteri.

09 Kasım 2016 Çarşamba, 23:05
onculer-yuvaya-dondu

Benzer Konular

vali-sahinden-10-kasim-mesaji
Vali Şahinden 10 Kasım mesajı
izmirde-lodos-hayati-felc-etti
İzmirde lodos hayatı felç etti
dev-dalgalar-sahili-dovdu-vatandaslar-selfie-cekti
Dev dalgalar sahili dövdü, vatandaşlar selfie çekti

 Geri dönen pilotların rütbe takma töreni Hava Kuvvetleri Komutanlığı karargahında yapıldı.
Yuvaya dönen pilotlar, “Her Tarafta yuvada olmaktan büyük sevinç duymakla beraber, bizlerin öncü olduğunu bizim gibi yuvaya dönmek isteyen çoğu arkadaşımız olduğunu bilmenizi isteriz“ diyerek duygularını dile getirdiler.
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Üna, yuvaya dönen pilotlara “Verdiğiniz bu karar cesur ve özverili karardır. Bu kararınızdan dolayı sizlere ve size yardım olan ailelerinize müteşekkirim. Sizlerin tecrübeleri ve beraber özverili çalışmalarımız sonucu ümit edilenden daha kısa sürede Hava Kuvvetlerini eskisinden daha ileri seviyeye götüreceğimizin bilinmesini isterim. FETÖ’den temizlendikten sonra Hava Kuvvetleri daha rafine ve eskisinden daha güçlü olacaktır. Sizlerin; özellikle genç pilotlarımızı yetiştirmekteki katkılarınız, Hava Kuvvetlerinin insan odaklı eğitimini üst seviyelere taşıyacaktır. Görevlerinizde başarılar dilerim” diye konuştu.
Törenin arkasında, yuvaya dönen pilotlar ile törene katılan personel anıları tazeledi. 

döndü haber haberler istanbul haberleri türk hava kuvvetleri

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet