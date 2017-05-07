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ÖNDER İmam Hatipler Derneği’nin düzenlediği program ahlaki ve akademik gelişiminde önemli katkı sağlıyor

Okul ile velinin ilişkisini ; ”,destekleyerek,çözümsel olarak sürekli gelişerek ihlas ve istikamet üzere” başlıklarında geliştirmeyi amaçladığımız inkişaf eğitimleri Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Belirli Çıkrıkçı ,okul aile birliklerinin katılımıyla gerçek.

07 Mayıs 2017 Pazar, 20:45

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Okul ile velinin ilişkisini ; ”,destekleyerek,çözümsel olarak sürekli gelişerek ihlas ve istikamet üzere” başlıklarında geliştirmeyi amaçladığımız inkişaf eğitimleri Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Belirli Çıkrıkçı ,okul aile birliklerinin katılımıyla gerçekleşti.

Önder Oab Bşk.Yrd.M.Mehdi Barcın Saha çalışmalarında elde edilen verilerle ve alıştırma politikalarıyla ilgili veri verdi.Önder Oab Eğitim Komisyon üyesi Emrah Baranoğlu Oab aylık plan ve faaliyetlerle ilgili çalışmaların tanıtımını yaptı Oab Teşkilatlanma Başkanı Murat Kaptanoğlu Türkiye geneli teşkilatlanma şemasını ve çalışmalarını anlatarak ehemmiyetine aksan yaptı.

Önder oab Eğitim Koordinatörü Ahmet Babacan Çocuklarımızın dünya standartlarında geliştirmesi gereken ana başlıkları 1-Yükümlülük 2- Iletişim 3-Imalatçı us 4- Analitik bakış 5- Ekip çalışması merkeze alarak İnkişaf Eğitimlerini gerçekleştirdi.

ahmet babacan haber haberler ÖNDER

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