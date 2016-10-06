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Önünü kesen şahıslara para vermediği için bıçaklanan genç, hayatını kaybetti

Konya’da kendisinden para isteyen şahıslara negatif cevap veren ve cadde ortasında bıçaklanarak ağır yaralanan genç, hayatını kaybetti.Olay, dün gece 22.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hamidiye Mahallesi Alaaddin Bulvarı’nda meydana geldi.

06 Ekim 2016 Perşembe, 23:52
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Konya’da kendisinden para isteyen şahıslara negatif cevap veren ve cadde ortasında bıçaklanarak ağır yaralanan genç, hayatını kaybetti.
Olay, dün gece 22.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hamidiye Mahallesi Alaaddin Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye takriben, bulvar üstünde arkadaşlarıyla gezintiye çıkan Mücahit Yavuz’un (25) yanında gelen kimliği süresiz şahıslar para istedi. Bunun üstüne Mücahit Yavuz ile kendisinden para isteyen şahıslar aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üstüne kavgada Mücahit Yavuz göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı. Yavuz’un kanlar içerisinde yere yığıldığını gören vatandaşların ihbarı üstüne olay yerine polis ve 112 Acil Afiyet ekipleri sevk edildi. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan genç sağlık durumu ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı genç yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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