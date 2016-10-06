Ana Sayfa   >   Konya Haber   >   Önünü kesen şahıslara para vermeyen genç sokak ortasında göğüsünden bıçaklandı

Önünü kesen şahıslara para vermeyen genç sokak ortasında göğüsünden bıçaklandı

Konya’da kendisinden para isteyen şahıslara olumsuz cevap veren genç sokak ortasında göğüsünden bıçaklanarak ağır yaralandı.Olay, saat 22.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hamidiye Mahallesi Alaaddin Bulvarı’nda meydana geldi.

06 Ekim 2016 Perşembe, 22:51
onunu-kesen-sahislara-para-vermeyen-genc-sokak-ortasinda-gogusunden-bicaklandi

Benzer Konular

ukrayna-turkiye-macinda-3-puan-hedefliyor
Ukrayna, Türkiye maçında 3 puan hedefliyor
terim-kadroya-aldigim-ve-almadigim-oyunculari-yedirtmem
Terim: Kadroya aldığım ve almadığım oyuncuları yedirtmem
konyada-silahli-ve-bicakli-kavga-2-yarali
Konyada silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

Konya’da kendisinden para isteyen şahıslara olumsuz cevap veren genç sokak ortasında göğüsünden bıçaklanarak ağır yaralandı.
Olay, saat 22.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hamidiye Mahallesi Alaaddin Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mücahit Y.(25) bulvar üzerinde arkadaşlarıyla gezintiye çıktı. Bu sırada Mücahit Y.’nin yanında gelen kimliği süresiz şahıslar iddiaya göre Mücahit Y.den para istedi. Bunun üzerine Mücahit Y. ile kendisinden para isteyen şahıslar aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine meydana çıkan kavgada Mücahit Y. göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı. Mücahit Y.’nin yere kanlar içerisinde yere yığıldığını görebilen vatandaşların ihbarı üstüne olay yerine polis ve 112 Acele Sağlık ekipleri sevk edildi. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Mücahit Y. sıhhat ekiplerinin durum yerindeki müdahalesinin arkasından ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Mücahit Y’nin sıhhat durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.
Polis olaya karışan şüphelileri yetişmek için egzersiz başlattı.

genç haber haberler Konya para

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet