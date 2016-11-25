Onur Akın öğretmenler için Beşiktaşta sahne aldı

Beşiktaş Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede atama yapan öğretmenler için ünlü artist Iftihar Akın’ın sahne aldığı unutulmaz bir konsere imza attı. Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konserde Iftihar Akın, birbirinden güzel eserlerini öğretmenler için seslendirdi. Türk müziğinin manâlı sanatçılarından Akın, söylediği birbirinden hoş şarkılarıyla öğretmenlere unutamayacağı bir gece yaşattı.

“Öğretmenlerimiz Atatürkçü çizgiyi maksimum koruyan meslek grubu”

Tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladığını bildiren Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Veznedar, “24 Kasım Öğretmenler Günü’nü iki yıldır, bu üçüncü sene, Beşiktaş’ta ayrıca konser hem de öğretmenlerimizle bir araya gelecek konserlerle bu günü daha anlamlı kılacak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz fakat daha önemlisi şu, öğretmenlerin bu güne dair varlıklarını hatırlamak açık havada okullarımız, hayatımızın en keskin, bizi var eden ailelerimizden sonraki bizi en çok etkileyen halk. Herkesin hayatında bir yada birkaç öğretmeninin fazla özel anısı, izi ve ola ki de kendisini var eden değerler üstünde etkisi vardır. Ben görüyorum ki hala Türkiye’de iş gurupları içerisinde maksimum Atatürkçü çizgiyi koruyan ve bunu anlatmaya, aktarmaya çalışan iş gurubu öğretmenlerimiz. Ben de 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebeti ile sevgili öğretmenlerimizin önünde saygıyla eğiliyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun” diye konuştu.

“Öğretmenlerimizin ellerinden öpüyorum”

Seslendirdiği eserleri ile öğretmenlere neşelendirici bir akşam yaşatan Onur Akın ise, hoca ailesinin bir ferdi olduğunu belirterek, “O yüzden sizi en yakın tanıyan, öğretmenlerin bütün sıkıntılarını, sorunlarını, mutluluklarını coşkularını, her şeyini çok yakından tanıyan bir sanatçıyım. O yüzden bizi hamurken, bir çamur kütlesiyken bizi bir vazoya, harikulade bir seramik eserine dönüştüren, üzerimize parmak izlerini bırakan, dünyanın en tanrısal mesleğini yapan siz öğretmenlerin ellerinden öpüyorum” dedi.

Konser sonrasında ise Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Veznedar, Usta Iftihar Akın’a çiçek ve plaket takdiminde bulundu.

Emrah Kuş