“Orada kendi güvenliğimizi almadığımız müddetçe içeride rahat oturamayız”
ANKARA (AA) – MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili "Biz orada kendi güvenliğimizi almadığımız müddetçe içeride rahatça oturamayız." dedi.
Yıldırım, Beypazarı ilçesini ziyaretinde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla TSK'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye'nin güvenliği için önemine işaret etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 2012 yılında, Afrin'e girilmesi gerektiğini söylediğini hatırlatan Yıldırım, "O zamanlarda kimse Afrin'in ne olduğunu bilmiyordu. O zamanlar, 'böyle bir ihtiyaç da söz konusu değil' denildi. Şu anda da Milliyetçi Hareket Partisi, Barış Pınarı Harekatı'na, başından beri sınırsız destek vermektedir. Sorgusuz sınırsız bir destek." diye konuştu.
Türkiye'nin geleceği için harekatın önemli olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:
"Bu ülkemizin geleceğidir, bu Türkiye'nin geleceğidir. Biz orada kendi güvenliğimizi almadığımız müddetçe içeride rahatça oturamayız. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız, tavizsiz ve net bir şekilde hiç kimseye eyvallah etmeden, 'bütün dünya karşımıza çıkmasına rağmen biz harekatı devam ettiriyoruz' dedi ve biz de yanındayız. Sadece Türk dünyasından 7 devlet Azerbaycan'da bir araya gelerek Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Türk'ün, Türk'ten başka dostu yoktur, biz onu görüyoruz. Şu anda Barış Pınarı Harekatı başarıyla sürmektedir. İnşallah güneyimizde 32 kilometre derinlikteki bir şerit terörden arındırılacak. Oraya da Türkiye'de bulunan Suriyeli mülteciler, göçmenler iskan edilecekler. Böylece sınırda kendi güvenliğimizi alacağız, hem de mültecilerin, muhacirlerin kendi ülkelerinde iskanı sağlanacaktır."
Operasyonun ülkenin geleceği açısından önemli olduğunu belirten Yıldırım, "Deniyor ki, 'müzakere edin.' Ta baştan beri MHP bir şey söylüyor, terörle müzakere olmaz. Terörle mücadele olur. Terörü bitireceksiniz ve kökünü kazıyacaksınız. Bu manada Milliyetçi Hareket Partisi hükümete sonuna kadar destek veriyor ve vermeye de devam edecek." dedi.
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