ORAKAB toplantısı Yozgat'ta yapıldı

YOZGAT (AA) – Orta Anadolu Kalkınma Birliği (ORAKAB) toplantısı Yozgat’ta gerçekleştirildi.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç başkanlığında valilikte gerçekleşen toplantıda, ele alınan 2017-2019 bütçeleri kabul edildi.

Toplantıda gazetecilere açıklama yapan Vali Yurtnaç, ORAKAB’ın Kayseri ve Yozgat Kalkınma Ajanslarının 2004 yılında kurduğunu söyledi.

Yurtnaç, ORAKAB tarafından yapılan Avrupa Birliği projelerinin Yozgat’a katkısı olacağını kaydetti.

Uzun bir zamandan sonra birliğin toplantısının Yozgat’ta yapıldığını hatırlatan Vali Yurtnaç şöyle konuştu:

“Bu birlik, Avrupa Birliği’nden bir proje aldı. Özellikle Kayseri’deki mobilya sanayini destekleme açısından. Kayseri, bizim komşu vilayetimiz. Çevremizde güçlü ve hareketli illerin olması bizim için bir fırsattır. Hiçbir zaman olumsuz bir durum değildir. Bu güçlü illerin lojistiğini sağlamak onlara çeşitli konularda destek vermek hizmet sektörüyle buraya katılmak Yozgat’ı kalkındıracak. Daha hareketli hale getirecektir. Yanımızda güçlü bir ilin olması bizim için geleceğimiz için fırsattır. Bu maksatla da ORAKAB tarafından yapılan Avrupa Birliği projesinin bize de yardımı olacağını düşünüyorum.”

Yozgat’ın birliğe gereken desteği vereceğini vurgulayan Vali Yurtnaç, “Kayseri’yi bu konuda yalnız bırakmayacağız ve onun karşılığında da Avrupa Birliği projeleri yapacağız. Hem Kayseri hem Yozgat hep birlikte bu projelerden faydalanacak.” dedi.

Toplantıya, ORAKAB Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve birlik yönetim kurulu üyeleri katıldı.