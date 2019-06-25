ORAN Yönetim Kurulu toplandı
KAYSERİ (AA) – Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.
Ajans binasındaki toplantı ORAN Yönetim Kurulu Başkanı Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ın başkanlığında Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve diğer yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi.
Burada konuşan Vali Günaydın, ORAN kapsamındaki illerin ihracat potansiyeline sahip olduğunu, bunu daha da artırmayı amaçladıklarını söyledi.
ORAN'ın yeni fikirleri desteklediğini ifade eden Günaydın, Ar-Ge çalışmalarının önemine dikkati çekti.
Günaydın, "Biraz sonra 15 gencimizin yapacağı sunumu dinleyeceğiz. Katkı veren gençlerimize teşekkür ediyoruz. Heyecan verici projeler ortaya koyuyorlar. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin artırılmasıyla teknolojik ürünler ortaya konulabilir. Bunun da ihracatımıza katkısı çok büyük olacak. Mevcut ihracat potansiyelimiz bizi tatmin etmiyor, bunu artırmak, geliştirmek istiyoruz. Bu nedenle inovasyona önem veriyoruz." diye konuştu.
Toplantının gündem maddeleri arasında sözleşme fesih talebinde bulunan projelerin değerlendirilmesi, sözleşme uzatma talebinde bulunan projelerin ele alınması, Bozok Üniversitesi Turizm Fakültesi ile Yozgat alternatif turizm potansiyelinin belirlenmesi işini görüşülmesinin yer aldığı belirtildi.
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