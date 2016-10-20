ORAN’dan "Dostlar Seni Unutmadı" Projesine 85 Bin liralık destek

SİVAS (AA) – Halk Eğitim Merkezi tarafından, Orta Anadolu Kalkınma Ajansına (ORAN) sunulan “Dostlar Seni Unutmadı” Projesi kabul edildi.

Projede Şarkışla, Aşık Veysel ile tanıtılacak. Proje kapsamında katalog, sempozyum, tanıtım köşesi, film ve mobil uygulamadan oluşan çalışmalar yapılacak. 110 bin liraya mal olacak çalışmanın 85 bin lirasını ORAN karşılayacak.

Projenin Şarkışla’nın tanıtımı açısından önemli olduğunu vurgulayan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ertan Aydemir, “Ekonomik açıdan tarım ve hayvancılık sektörü ile geçimini sağlayan Sarkışla halkı, turizm geliri açısından olması gereken noktada değil. Şarkışla’nın Aşık Veysel başta olmak üzere birçok ozanı olmasına rağmen ozanlarını sadece yakın çevreler tanıyor. Aşık Veysel’in şiirlerini, hayat felsefesini, insanlığa bakışını yeni kuşaklara anlatmak için güzel bir proje hazırladık. Özellikle genç kuşaklar Aşık Veysel’i iyi tanımıyor. Bu proje ile Aşık Veysel’i daha iyi tanıtmak, Şarkışla’nın değerlerini genç kuşaklara aktarmak, yerli ve yabancı turisti ilçemize çekmek için böyle bir çalışma yaptık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.