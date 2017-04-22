Ordu şehidini uğurladı

Ünye Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Çoruh, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Arif Ergün, şehit yakınları ve çok sayıda yurttaş katıldı. Şehidin eşi Gülsüm, annesi Fidan ve babası Veli Çubuk, cenaze töreninde güçlükle ayakta durabildi.

KURTULMUŞ: ALLAH DÜŞMANLARIMIZI KAHRI PERIŞAN EYLESİN

Törende tavır yapan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, “Cenabı Allah şehidimizi öteki tarafta Hazreti Hamza, Hazreti Ali ve Peygamber Efendimizle haşreylesin. Şehidimizin tüm akrabasına başsağlığı diliyorum. Allah ayeti kerimelerde, ‘Sakın ha şehitlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler ama siz göremezsiniz.’ İslam kardeşimiz bizim bilmediğimiz bir şekilde diridir. Hiç şüphemiz değil ancak onun ruhu şu lahza buradadır. Ruhu şad olsun. Allah ülkemize, devletimize ve milletimize dirlik ve birlik versin. Düşmanlarımızı kahrı acinacak halde eylesin. Buradan bir kere daha ant içiyoruz fakat, bu memlekete kasdetmiş olan tüm düşmanlarımıza bu halk müziği eninde sonunda diz çöktürecektir” dedi.

Konuşmaların ardındaki Şehit Bilirkişi Çavuş İslam Çubuk, memleketi Ünye’nin Çaybaşı Kapılı köyünde toprağa verildi.

Hamza Alp – Şahin Binici