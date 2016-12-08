Orduda eğitime kar engeli

Ordu’nun yüksek kesimlerinde etkin olan kar yağışı eğitimde aksamalara yol açtı. Mesudiye ilçesinde etkili olan kar yağışı sebebi ile eğitime 1 gün ara verildi. Ordu Milli Eğitim Müdürü Şaban Karataş yaptığı açıklamada, “Mesudiye ilçemizde devamlı kar yağışı sebebi ile 8 Aralık Perşembe günü tüm okullarımızda eğitim öğretime 1 gün zaman ile ara verilmiştir. Diğer ilçelerimizde şuan için tatil laf konusu değildir” dedi.