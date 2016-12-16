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Orduda eğitime tipi ve buzlanma engeli

Ordu’nun Akkuş ilçesinde etkili olan yoğun kar, tipi ve buzlanma sebebi ile çoğu okulda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

16 Aralık 2016 Cuma, 09:24

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Ordu’nun Akkuş ilçesinde etkili olan yoğun kar, tipi ve buzlanma sebebi ile çoğu okulda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Ordu İl Ulusal Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Akkuş ilçemizde İMKB YİBO ve Ahmet Cürebal İHO hariç tüm okullarımızda yüksek kar seviyesi, tipi ve yoğun buzlanma nedeniyle 16 Aralık Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün zaman ara verilmiştir” denildi. 

Doğan Arzık
 

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