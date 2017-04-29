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Ordu’da ilk defa boynuzlu engerek yılanı yakalandı

Türkiye’nin birçok yerinde görülmesine karşın Ordu’da başta görülen bir metrelik boynuzlu engerek yılanı özel bir çalışma ile yakalandı.

29 Nisan 2017 Cumartesi, 07:14

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Türkiye’nin birçok yerinde görülmesine karşın Ordu’da başta görülen bir metrelik boynuzlu engerek yılanı özel bir çalışma ile yakalandı. Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde ilaçlı ortamda muhafaza ediliyor.

Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri Ordu’da Latince ismi vipera ammodytes olarak bilinen zehirli boynuzlu engerek yılanına yılana ilk defa rastlandığını belirttiler. 

Metin Akyürek
 

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