Orduda kivi hasadı başladı

Türkiye’de Yalova’dan daha sonra maksimum kivi üretiminin gerçekleştirildiği Ordu’da üreticiler bahçelere çıkarak kivi hasadına başladılar. Yılda ortalama 6 bin ton kivi üretiminin gerçekleştirildiği Ordu’da üreticiler, kivinin fındığın yanında önemli bir gelir kaynağı haline geldiğini ve üretiminin her geçen yıl yaygınlaştığını belirttiler.

Bu yıl hava muhalefeti nedeniyle kivi rekoltesinin geçen yıla tarafından düşük olmasını beklediklerini dile getiren üreticilerden Alper Cörüt, “Rekolte ne olursa kivi defalarca seçim edilen bir meyve. Toptancılar gelip daha dalında tarlada iken alıyor. derhal kivinin kilosu 1.80 TL ile 2 TL arasında değişiyor. Fakat pazara inince 2.5, 3 ya da 4 lira oluyor” dedi.

Dünyada ve Türkiye’de kivi üretimi

Dünyada maksimum kivi üretimi İtalya’da gerçekleşiyor. FAO verilerine kadar dünyada kivi üretimi 92 bin 144 hektar alanda 1 milyon 438 bin 923 ton olarak gerçekleşiyor. Türkiye, 21 bin 410 hektar ile dünyanın yaklaşık yüzde 25 imal alanına sahip olmasına rağmen, ortalama 30 bin ton ile dünya üretiminden yaklaşık yüzde 2 oranında pay alarak dünya sıralamasında 8.sırada yer alıyor.

Türkiye’de ise en çok kivi üretimi yıllık sıradan 113 bin ton ile Yalova’da gerçekleşirken onu 6 bin 700 ton ile Ordu, 6 bin 100 ton ile Rize, 2 bin 700 ton ile Samsun ve 2 bin 500 ton ile Giresun takip ediyor.